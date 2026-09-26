توضیح عراقچی درباره طرح ۷ روزه بازگشایی تنگه هرمز
به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران در محل استقرار خبرنگاران در جنب شورای امنیت سازمان ملل متحد (Stakeout)، با تشریح مواضع ایران درباره تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، برنامه هستهای، وضعیت تنگه هرمز و تفاهمنامه اسلامآباد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد راسخ خود به حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و دیپلماسی تأکید میکند؛ تعهدی که در مذاکرات منتهی به توافق برجام، اجرای آن و همچنین تلاشهای مستمر ایران برای پیگیری مسیر دیپلماسی طی دو سال گذشته، بهروشنی نمود یافته است.
وی افزود: حتی در شرایطی که ایران با اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل مواجه بود، ایالات متحده مسیر دیگری را برگزید و به تجاوز، تهدید، ترور، جنگ اقتصادی و بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل و منشور ملل متحد متوسل شد.
بیش از پنج هزار نفر در جریان تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل کشته شدهاند
وزیر امور خارجه با اشاره به تلفات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: در جریان این تجاوز، بیش از پنج هزار نفر کشته شدهاند که صدها تن از آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: ترور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و شماری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی کشور، جنایتی فاحش و نقض آشکار حقوق بینالملل بود.
وزیر امور خارجه مدعی شد: مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها، تأسیسات انرژی، اماکن ورزشی و فرهنگی، زیرساختهای حملونقل و دیگر اهداف غیرنظامی مورد حمله قرار گرفتهاند.
وی افزود: کشتار بیش از ۱۶۸ دانشآموز و معلم در میناب، حمله با بمبهای خوشهای به ورزشگاه لامرد، بمباران منازل مسکونی در کش با بمبهای دو هزار پوندی و حمله موشکی به یک مراسم عروسی در سیریک، تنها نمونههایی از این حملات هستند که مستند شدهاند.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: با این حال، رئیسجمهور آمریکا به همراه نخستوزیر رژیم اسرائیل، از تریبون مجمع عمومی تلاش کردند واقعیتها را تحریف کرده و جایگاه قربانی و متجاوز را معکوس جلوه دهند.
وی تصریح کرد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل نمیتوانند اقدامات خود علیه مردم ایران را تطهیر کنند.
تحریمها به ابزار مجازات جمعی تبدیل شده است
وزیر امور خارجه در ادامه با انتقاد از سیاستهای اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: ایالات متحده اکنون محرومیت اقتصادی را به ابزاری برای مجازات جمعی و اعمال فشار سیاسی تبدیل کرده است.
وی افزود: این کشور عامدانه خسارات شدید و قابل پیشبینی به مردم ایران وارد میکند و بهطور مستقیم حقوق بنیادین آنان، از جمله حق حیات، سلامت و دسترسی به دارو و غذا را نقض میکند.
وی تأکید کرد: این دیپلماسی نیست، بلکه اجبار و تروریسم اقتصادی است.
وزیر امور خارجه همچنین این اقدامات را به ادعای خود، نقض آشکار و مستقیم اقدامات موقت الزامآوری دانست که دیوان بینالمللی دادگستری در سوم اکتبر ۲۰۱۸ صادر کرده است.
ادعاهای جدید درباره برنامه هستهای ایران سیاسی است
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه هستهای ایران گفت: اتهامات جدید مطرحشده درباره برنامه هستهای صلحآمیز ایران، ماهیتی سیاسی دارد و نمیتواند جایگزین ارزیابیهای فنی و حقوقی شود.
وی با رد ادعای نزدیک بودن ایران به دستیابی به سلاح هستهای اظهار کرد: این ادعا یک دروغ بزرگ است.
وزیر امور خارجه افزود: این ادعا نخستینبار در سال ۲۰۰۳ از سوی اسرائیل مطرح شد و ایالات متحده و کشورهای اروپایی از آن زمان تاکنون آن را تکرار کردهاند.
وی ادامه داد: ایران از سال ۱۹۷۰ بهعنوان عضوی متعهد به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) عمل کرده و طی چند دهه تحت نظارت گسترده آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشته است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ایالات متحده نمیتواند همزمان مدعی دفاع از نظام عدم اشاعه باشد و تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را هدف قرار دهد؛ اقدامی که نقض آشکار تعهدات بینالمللی این کشور است.
ایران همچنان به کشتیرانی ایمن متعهد است
وی در ادامه درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: ایران همچنان به کشتیرانی ایمن و امن متعهد است، اما امنیت دریایی از طریق اقدامات نظامی بیشتر، تهدید، محاصره یا اعمال فشار اقتصادی قابل بازگرداندن نیست.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، تنگه هرمز باز بود و ناامنی حاکم بر تنگه هرمز و اختلال در کشتیرانی دریایی، نتیجه مستقیم اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل است.
وی افزود: نمیتوان کشوری را بمباران کرد، آن را به نابودی تهدید کرد، محاصره دریایی و اقدامات قهری علیه آن اعمال کرد و در عین حال انتظار داشت امنیت و کشتیرانی بهطور خودکار به وضعیت عادی بازگردد.
وزیر امور خارجه همچنین گفت: مسئولیت متوجه آن دسته از کشورهای منطقه نیز هست که با بیاعتنایی به اصول حسن همجواری و در نقض تعهدات بینالمللی خود تحت منشور ملل متحد، با در اختیار قرار دادن قلمرو، پایگاههای نظامی، حریم هوایی و زیرساختهای لجستیکی و اطلاعاتی خود، تجاوز را تسهیل و امکانپذیر کردند.
تردد دریایی پس از تفاهمنامه اسلامآباد به ۶۰ درصد سطح پیش از جنگ رسید
وزیر امور خارجه با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد گفت: در پی مساعی پاکستان و قطر، ایران و ایالات متحده در ۱۷ ژوئن تفاهمنامه اسلامآباد را امضا کردند.
وی افزود: بر اساس بند پنجم این تفاهمنامه، ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل تردد ایمن کشتیها فراهم کند.
وی ادامه داد: ایران بلافاصله مذاکرات فنی با سلطنت عمان را با هدف اجرای این تعهد و بازگرداندن تردد دریایی به سطح پیش از جنگ آغاز کرد و طی دو هفته پس از اجرای تفاهمنامه، تردد دریایی به حدود ۶۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگشت.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: با این حال، اقدامات یکجانبه بعدی آمریکا و اقدام نظامی این کشور، اجرای تفاهمنامه را نقض و متوقف کرد.
وی افزود: ایالات متحده بهجای استفاده از سازوکار حلوفصل اختلافات پیشبینیشده در تفاهمنامه، به تجاوز نظامی متوسل شد.
ایران برنامه هفتروزه بازگشایی تنگه هرمز را به آمریکا منتقل کرده است
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه ایران همچنان مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته است، گفت: ایران طی دو سال گذشته بهطور مستمر و با حسن نیت در مذاکرات مشارکت کرده، اما ایالات متحده در هر نوبت با سوءنیت پاسخ داده و بهجای دیپلماسی، به تجاوز نظامی متوسل شده است.
وی افزود: این تجربیات، بیاعتمادی عمیقی نسبت به ازسرگیری مذاکرات بدون دریافت تضمینهای معتبر برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی ایجاد کرده است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ایران از طریق قطر، یک برنامه مشخص هفتروزه را به ایالات متحده منتقل کرده است و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، تنگه هرمز میتواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود.
وی تأکید کرد: اکنون انتخاب با ایالات متحده است. ایران اجبار، تهدید یا ارعاب را نمیپذیرد و تحت فشار از حقوق حاکمیتی خود صرفنظر نخواهد کرد.
منشور ملل متحد اختیاری نیست
وزیر امور خارجه در پایان گفت: سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از جایگزین شدن «قانون جنگل» به جای حاکمیت حقوق بینالملل ایجاد شد.
وی تأکید کرد: منشور ملل متحد اختیاری نیست، حاکمیت مشروط نیست، دیپلماسی به معنای تسلیم نیست و صلح را نمیتوان از طریق تهدید به نابودی بنا کرد.