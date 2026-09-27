مواردی که مردان روی آنها حساسند

به گزارش تابناک؛ ما معمولا تصور می کنیم حساس بودن فقط خصوصیت خانمهاست است ولی در حقیقت حساسیت ارتباطی به جنسیت ندارد. محققان پی بردند که در حقیقت زمان پیدایش محرک های احساسی، مردان نسبت به زنان حساس ترند ولی قدرت بیشتری در پنهان نگه داشتن احساستشان دارند.

مردان روی چه چیزهایی حساس هستند؟

مردان از زنان با اعتماد به نفس پایین دوست ندارند

زن‌هایی که اعتماد به نفس پایینی دارند، مرد‌ها را از خود دور می کنند. مرد‌ها دوست دارند در اطراف زن‌هایی باشند که دردسر کمتری ایجاد می کنند. آن‌ها از گریه کردن و دردسر ساز بودن زنان نفرت دارند.

همه وقت آزاد او برای شما نیست

این کاملا صحیح است که یک زن دوست دارد تا جایی که امکان دارد به همسر و عشق زندگی‌اش نزدیک شود و نگذارد او هیچ موقع حس تنهایی کند؛ مردها تا اینجا هیچ مشکلی ندارند ولی مشکل از جایی شروع می‌شود که می‌گویند:«ما هم دوست داریم که همسرمان همیشه و در همه لحظات خوب و بد زندگی همراه‌مان باشد ولی خانم‌‌ها تصور می‌کنند همه زمان آزاد مردشان تنها باید به آنها اختصاص داده شود نه هیچ‌چیز دیگر. این دقیقا جایی است که می‌تواند برای ما اذیت کننده باشد.»

مردی می‌تواند عاشق همسرش باشد اما دوست داشته‌باشد بعضی وقتها ساعتی را به خودش اختصاص دهد و به دنبال کارها و تفریحاتی برود که به تنهایی از آنها لذت می‌برد؛ نباید فکر کرد این کار یک دیوار دفاعی است؛ مردی که برای خودش نه علاقه‌ای داشته‌ باشد، نه یک فعالیت مانند ورزشی یا... دیگر چه چیز از او باقی می‌ماند.

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زمانی که زن و هم شوهر علایق‌شان را بشناسند و برای خودشان به تنهایی زمان بگذارند، در زمان های با هم بودن زمینه‌های بیشتری برای صحبت‌کردن و تحسین یکدیگر خواهند داشت، همه افراد به زمانی احتیاج دارند که تنها بوده و زمان نفس‌کشیدن داشته‌ باشند.



بدگویی کردن از مرد

مردان دوست ندارند جلوی جمع به خصوص افراد خانواده و دوستان از او بد بگویید. چنانچه در برابر دیگران از همسر یا نامزدتان بد بگویید او تصور می کند چه قدر نادانید که با او زندگی می کنید و همینطور دیگر او به شما اعتماد نخواهد کرد. بنابراین همیشه در برابر دیگران مردتان را تحسین کنید و تا او همیشه سپاسگزار شما باشد .





وقتی همیشه به او زنگ می‌زنید

مردانی هستند که می‌گویند از اینکه همسرشان هر 10 دقیقه یک‌بار تلفن می‌زند و مرتب پیامک‌های بی‌معنی می‌فرستد کلافه شده‌اند؛ از اینکه در همه طول روز همسرشان زنگ می‌زند و جای او را چک می‌کند اذیت می‌شوند، از اینکه باید برای هر چیز کوچکی جواب پس بدهند حس ناامنی می‌کنند.

پیش از اینکه بخواهید برای چندمین بار در طول روز به همسرتان زنگ بزنید قدری فکر کنید که آیا کار شما آنقدر اهمیت دارد که بخواهید سر کار با او حرف بزنید و وقتش را بگیرید و ذهنش را از موضوعات کاری منحرف کنید.

مردها وقتی مشغول کاری هستند توجه بیش از حد را دوست ندارند. امکان دارد در آغاز درباره تماس‌ها و توجهات بیش از حد همسرشان اعتراضی نکنند اما کم کم کلافه می‌شوند و حتی بعضی اوقات با شیوه های مختلف تلاش می‌کنند از جواب‌دادن طفره بروند.

فراموش نکنید که نیاز نیست شما به عنوان یک زن هر چیز کوچک و هر حرکتی که می‌کنید را به همسرتان اطلاع دهید و در مقابل او هم دوست ندارد همه چیز را به شما اطلاع دهد؛ اینکه کجا هست الان به چه چیزی فکر می‌کند. به او وقت بدهید که گاهی شما را نداشته ‌باشد و دلش برای‌تان تنگ شود.

توانایی جنسی

آنها زمانی که پای روابط زناشویی در بین باشد مردان به شدت نسبت به توانایی های خود در این مورد حساس می شوند. مثلا برای خیلی از آقایان اینکه آغاز کننده این رابطه باشند دشوار است و این مورد امکان دارد از محبوبیت آنها کم کند. تلاش کنید تا جایی که می توانید به جای منتظر ماندن، شما شروع کننده رابطه جنسی باشید.

مردان از زنانی که همیشه به آن‌ها می‌چسبند، خوش‌شان نمی‌آید

برخی از زن‌ها مانند چسب به مرد می‌چسبند. این کار مرد‌ها را از سمت آن‌ها دور می‌کند. مرد‌ها احتیاج دارند بعضی وقتها بدون مزاحمت زن‌ها با دوستان خود بیرون بروند.



خانواده آنها

این یک حس مشترک بین خانم هاست ولی بهترین کار این است که موضوعات مرتبط به خانواده اش را به خودش بسپارید. امکان دارد شما از مادر شوهرتان خوشتان نیاید ولی چنانچه همیشه از او جلوی همسرتان بد بگویید، مثل این است که شیوه تربیت او را زیر سوال برده باشید. از یاد نبرید او نمی تواند خانواده اش را عوض کند پس به این مسئله جنبه شخصی خواهد داد. بهتر است به صورت آشکار به او بگویید که به او کمک میکنید ولی وارد مشاجرات خانوادگی اش نشوید."



حقوق آنها

بیشتر مردها زمانی که شما نان آور خانه باشید مردانگی خود را از دست رفته می دانند ولی این سبب نمی شود که شما همیشه برای این موضوع به آنها سرکوفت بزنید. چنانچه همسر شما زیادی در مورد موضوعات مالی حساس است و این مورد ارتباطات شما را تحت تاثیر قرار داده است بهتر است بیشتر از کمک های غیر مالی آنها سپاسگزاری کنید. به او یادآوری کنید که ماندنش در خانه و کارهایی که در خانه انجام می دهد تا چه اندازه برایتان اهمیت دارد.



مردان دوست ندارند همسرشان به حریم خصوصی‌شان تجاوز کند

شاید حس کنجکاوی زنان سبب شود که به حریم خصوصی همسرشان وارد شوند. خانم هایی که نقش جاسوس را در برابر همسرشان اجرا می‌کنند، همیشه همسرشان از آنها نفرت خواهد داشت.

منبع: بیتوته