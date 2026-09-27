تیپ بدنیتان درباره شما چه میگوید؟
به گزارش تابناک، صادر کردن پروفایل روانشناسی بر اساس ویژگیهای آناتومیک به طور کلی چیزی نیست که این روزها چندان قابل اعتماد باشد، اما با این حال این الگوها هنوز هم علاقه مندان و طرفداران خودش را دارد و تئوریهای قدیمی نیز معمولا با افکار عمومی عجین شدهاند، ضمن اینکه برخی از آنها شهودی هستند.
اندومورف
اندومورف از نظر فیزیکی تقریبا چاق و گرد است، باسن پهن و شانههای گرد دارد که ترکیبی گلابی شکل به او میدهد. چربی نسبتا زیادی در سراسر بدنش دارد، مثلا در بالای بازو و رانها. قوزک پا و مچ دستهایش نسبتا لاغر است که به برجستهتر نشان دادن قسمتهای دیگر بدنش کمک میکند.
اندومورف از نظر روانشناسی:
اجتماعی
عاشق تفریح
عاشق غذا
پرتحمل
آرام و متین
خوشخو
خونسرد
عاشق راحتی و آسایش
و نیازمند محبت و مهربانی
اکتومورف
اکتومورف نقطهی مقابل اندومورف است و از نظر فیزیکی شانه و باسن کوچکی دارد، صورت کشیده و لاغر با پیشانی بلند، قفسه سینه و شکمی کوچک و لاغر دارد، پاها و بازوهایش لاغر است و چربی بسیار کمی در بدنش دارد. اکتومورف ممکن است به اندازهی اندومورف غذا بخورد اما انگار هیچ وقت وزن اضافه نمیکند.
اندومورف از نظر روانشناسی:
خجالتی و کمرو
گوشه گیر
درونگرا
خویشتن دار
اضطراب اجتماعی دارد
هنرمند
پراحساس
خوددار در برابر هیجانات
و متفکر
مزومورف
تیپ بدنی مزومورف چیزی بین اندومورف و اکتومورف است. مزومورف از لحاظ فیزیکی ایده آلتر هستند؛ سر بزرگ، شانههای پهن و کمری باریک دارند (اندام مثلث شکل)، بدنشان عضلانی است، ساعد و رانهای قوی دارند و چربی کمی در بدنشان وجود دارد. مزومورفها معمولا بهترین پتانسیل را برای تناسب اندام دارند.
مزومورف از نظر روانشناسی:
ماجراجو
شجاع و نترس
بیتفاوت نسبت به فکر و خواستهی دیگران
حاضر جواب و بیملاحظه
مشتاق نسبت به فعالیت بدنی
اهل رقابت
تمایل به قدرت و سلطه داشتن
و عاشق خطر کردن
خب حالا که چی؟!
صادر کردن پروفایل روانشناسی بر اساس ویژگیهای آناتومیک به طور کلی چیزی نیست که این روزها چندان قابل اعتماد باشد، اما با این حال این الگوها هنوز هم علاقه مندان و طرفداران خودش را دارد و تئوریهای قدیمی نیز معمولا با افکار عمومی عجین شدهاند، ضمن اینکه برخی از آنها شهودی هستند.
بهترین کاری که میتوان کرد این است که از این الگوها به عنوان تست استفاده شود. وقتی کسی را ملاقات میکنید که به نظر میرسد از لحاظ فیزیکی، طبق ویژگیهای گفته شده اندامی متناسب و مطلوب دارد، خوب است کنجکاو شوید و ببینید آیا پروفایل روانشناسی او با چیزهایی که در بالا گفته شد تا چه حد جور است. اما اگر اینطور نبود، به دنبال راههای دیگری برای شناختن این آدم باشید!
منبع: برترین ها