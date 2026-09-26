کدام پروازهای خارجی لغو و کدام پروازها برقرار است؟
به گزارش تابناک، با قرارگیری ۲۷ ایرلاین ایرانی در فهرست تحریمهای هوایی آمریکا، برخی از کشورهای منطقه آسمان خود را به روی ایرلاینهای ایرانی بستهاند و جمهوری آذربایجان، گرجستان، عمان، امارات و عراق است برخی مقاصد برای ایران صادر نشده است.
از جمله کشورهایی که در پی این تحریمهای ظالمانه برای ایران اعمال و پروازهایشان را برای ایران متوقف کردند، جمهوری آذربایجان، گرجستان، عمان، امارات و عراق است که پیشتر نیز سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام مذاکره و رایزنی با برخی از این کشورها برای بازگشت پروازها خبر داده بود.
مقاصد پروازی ایران نیز در حال حاضر شامل کشورهای چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان و مالزی هستند که همگی توسط ایرلاینهای داخلی انجام میشود.
در این راستا، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) امروز نیز اعلام کرده که پروازها به ترکیه، چین، پاکستان و مالزی برقرار است و به جز پروازهای لغو شده از جمله امارات، عراق، عمان و گرجستان هیچ مسیر جدیدی برای لغو پروازها اعلام نشده است.
به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه امام (ره) پرواز به عربستان از قبل محدودیتهایی داشته است.
طبق اعلام کاشفآذر، هم اکنون پرواز به کشورهای ترکیه، چین، مالزی، ویتنام، افغانستان و پاکستان برقرار است و تلاش میکنیم مسیرهای پروازی بسته شده به زودی بازگشایی شوند.
گفتنی است؛ طبق تاکید سازمان هواپیمایی کشوری، مسافران قبل از سفر حتما از آژانسهای معتبر و شرکتهای هواپیمایی از آخرین وضعیت پروازها را کسب اطلاع کنند.
منبع: ایسنا