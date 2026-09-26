حمله انتحاری به ایست بازرسی پلیس در پاکستان با ۱۱ کشته

یک عامل انتحاری با خودرو به ایست بازرسی پلیس در خیبرپختونخوا حمله کرد و این محل به‌طور کامل تخریب شد.

به گزارش تابناک، در حالی که تنش‌های نظامی اخیر پاکستان و افغانستان خبرساز شده، رسانه‌ها خبر دادند که وقوع انفجار در ایالت مرزی خیبرپختونخوا ده‌ها کشته و زخمی برجا گذاشت.

رویترز خبر داد که در نتیجه انفجار در شهر «اسماعیل دیره‌خان» پاکستان، حداقل ۱۱ نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.