En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

همتی: تورم نقطه به نقطه پس از ۱۵ ماه کاهشی شد

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تورم ۳.۹ درصدی شهریور ماه ۱۴۰۵ گفت: پس از ۱۵ ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه سال‌جاری، هرچند اندک، کاهشی شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۶۶
| |
2 بازدید
همتی

به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود به‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بر این اساس، تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: رقم تورم نقطه به نقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ ماه گذشته یعنی از دوران جنگ ۱۲ روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسیده بود طی شهریور ماه سال‌جاری به رقم ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.

به گفته همتی اگرچه کاهش انجام گرفته، اندک است ولی نفس کاهشی شدن روند تورم نقطه‌ای، بسیار مهم است.

منبع: بانک مرکزی

اشتراک گذاری
برچسب ها
همتی بانک مرکزی تورم نرخ تورم تورم نقطه به نقطه
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تورم سالانه در یک قدمی عبور از ۷۰ درصد!
چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است؟
همتی: نرخ تورم تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شد
تورم مرداد ماه اعلام شد
همتی: مسئول کاهش تورم من نیستم
دلالان دلار آزاد عین قاچاقچیان مواد مخدرند/ جیب دولت با تعرفه واردات بنز و پورشه پر می‌شود
چرا خریدهای ساده سخت شده‌اند؟
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟
رمزگشایی از راهکاری برای حفظ ارزش پول
قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یافت؛ خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۹۳ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rBC
tabnak.ir/005rBC