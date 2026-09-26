نبض خبر؛
جزئیات تشکیل تیم ششنفره برای تصمیمگیری درباره مذاکرات
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در گفتوگو با شبکه سیبیاس از تشکیل یک تیم ششنفره برای بررسی و هماهنگی تصمیمات مرتبط با مذاکرات و دیپلماسی خبر داد. به گفته پزشکیان، اعضای این تیم از بخشهای مختلف حاکمیت، از جمله نهادهای امنیتی، مجلس و دولت هستند و درباره فرایند تصمیمگیری و گزینههای پیشرو با یکدیگر مشورت میکنند. او تأکید کرد تصمیمات نهایی نیز از طریق هماهنگی میان این مجموعه اتخاذ میشود؛ سازوکاری که به گفته او در ایران در حال اجراست. این بخش از اظهارات پزشکیان را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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