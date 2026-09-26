En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 216
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۶۰۶۲
کد خبر:۱۳۹۶۰۶۲
799 بازدید
نبض خبر؛

جزئیات تشکیل تیم شش‌نفره برای تصمیم‌گیری درباره مذاکرات

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس از تشکیل یک تیم شش‌نفره برای بررسی و هماهنگی تصمیمات مرتبط با مذاکرات و دیپلماسی خبر داد. به گفته پزشکیان، اعضای این تیم از بخش‌های مختلف حاکمیت، از جمله نهادهای امنیتی، مجلس و دولت هستند و درباره فرایند تصمیم‌گیری و گزینه‌های پیش‌رو با یکدیگر مشورت می‌کنند. او تأکید کرد تصمیمات نهایی نیز از طریق هماهنگی میان این مجموعه اتخاذ می‌شود؛ سازوکاری که به گفته او در ایران در حال اجراست. این بخش از اظهارات پزشکیان را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم نبض خبر پزشکیان مذاکرات‌ مذاکره با آمریکا سی‌بی‌اس سی‌بی‌اس نیوز سی بی اس نیوز مذاکرات ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
شعارها خطاب به پزشکیان پس از سخنرانی در سازمان ملل
عکس العمل خیابانی شریعتمداری به سخنرانی پزشکیان
لحظه فرود ماهرانه هواپیمای پزشکیان در نیویوک
چراغ سبز قابل تامل پزشکیان برای توافق با آمریکا
شعار سوپرانقلابی‌ها علیه امنیت پزشکیان در نیویورک!
خودمان در سرما بمانیم ولی چرخ تولید متوقف نشود
توجیه معاون پزشکیان برای حضور در عربستان را ببینید
روایت تازه پزشکیان از وضعیت سلامت رهبر انقلاب
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟