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کد خبر:۱۳۹۶۰۵۶
کد خبر:۱۳۹۶۰۵۶
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وقایع اتفاقیه

شیوه نقره داغ کردن صدام توسط خلبان‌های ایرانی

روایت امیر سرتیپ جلال آرام از شرکت در عملیات کمان 99 که در اون عملیات وظیفه حمله به پایگاه الناصریه به پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول واگذار شده بود. در عملیات کمان 99 یا سایه البرز در روز اول مهر سال 1359بیش از 200 هواپیما به هوا برخاستند که تعداد 140 فروند از مرز عبور کردند و اهداف از پیش تعیین شده را در نقاط مختلف عراق مورد حمله قرار دادند.
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برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه جلال آرام ویدیو عملیات کمان 99 دفاع مقدس نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
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