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پایان حضور نظامی آمریکا در عراق

دفتر فرماندهی کل عراق اعلام کرد که مقر ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا ۳۰ سپتامبر تعطیل خواهد شد و پس از آن هیچ نیروی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۵
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عراق

به گزارش تابناک؛ عبدالامیر الشمری، رئیس دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مقر ائتلاف بین‌المللی (ضد داعش به رهبری آمریکا) ۳۰ سپتامبر تعطیل خواهد شد و هیچ توجیهی برای سلاح‌های خارج از چارچوب دولت پس از ۳۰ سپتامبر وجود ندارد.

بنا بر این گزارش؛ این مسؤول عراقی تاکید کرد: پس از ۳۰ سپتامبر هیچ نیروی جنگی یا خارجی یا پایگاه نظامی خارجی وجود نخواهد داشت و نیروهای آمریکایی در تاریخ ۳۰ سپتامبر به طور کامل عقب‌نشینی خواهند کرد.

رئیس دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در ادامه نیز اظهار کرد: پایگاه ویکتوریا اکنون از حضور نیروهای آمریکایی خالی شده است و پایگاه بعشیقه نیز ظرف ۶۰ روز آتی از نیروهای ترکیه تخلیه می‌شود و نیروهای ما کنترل کوه سنجار را به دست خواهند گرفت.

الشمری اشاره کرد که عراق کمبود توان هوایی ناشی از خروج ائتلاف را جبران خواهد کرد.

وی تاکید کرد که هیچ نگرانی درباره امنیت عراق وجود ندارد.

در خصوص انحصار سلاح این مقام عراقی اظهار داشت که ۳ گروه مسلح تسلیحات خود شامل پهپادها و موشک‌ها را تحویل دادند.

الشمری گفت که میان برخی گروه‌های مسلح و رهبران سیاسی، گفت‌وگوهایی برای پیوستن و فعالیت در چارچوب الحشد الشعبی در جریان است.

وی اظهار داشت که عراق مخالف این است که خاک خود بستری برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه باشد.

این مقام عراقی افزود که عراق با برخی کشورهای همسایه و محیط منطقه‌ای پیرامون در زمینه امنیتی در حال هماهنگی است.

الشمری گفت که عراق در حال بررسی ایجاد پاسگاه‌های مرزی در مرز با ترکیه است.

وی تاکید کرد که مناطق صعب العبور و ناهموار در مرزهای مشترک با ایران، نیازمند اقدامات و کار گسترده‌ای است.

الشمری افزود که میان بغداد، امان و کویت هماهنگی امنیتی وجود دارد.

وی تاکید کرد که عزم و جدیت وجود دارد که تصمیم‌گیری نظامی، یک تصمیم عراقی و دولتی باشد.

همچنین سپهبد بختیار محمد صادق، دبیرکل وزارت پیشمرگه در اقلیم کردستان، روز شنبه اعلام کرد که ائتلاف بین‌المللی کمک‌های مالی به نیروهای پیشمرگه را به حالت تعلیق درآورده است.

بختیار به خبرگزاری رسمی، به نقل از السومریه نیوز، گفت که طبق توافق قبلی بین دو طرف، مدت زمان اختصاص داده شده برای کمک‌های مالی ائتلاف بین‌المللی به نیروهای پیشمرگه به ​​پایان رسیده است.

وی توضیح داد که کمک‌های مالی برای ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۶ آخرین پرداخت طبق این توافق‌نامه بوده است.

وی ادامه داد: «این یادداشت تفاهم از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به مدت چهار سال معتبر بود. این یادداشت تفاهم منقضی شده است و با آن، انتقال بودجه از ائتلاف نیز به پایان رسیده است.»

بختیار خاطرنشان کرد: «وزارت پیشمرگه اعلام کرده بود که کمک‌های مالی ارائه شده توسط ائتلاف برای ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۶ پنجشنبه گذشته، ۲۴ سپتامبر، توزیع شده است و این آخرین پرداخت طبق توافق‌نامه بوده است.»

بختیار تأکید کرد: «ما از دولت فدرال درخواست کرده‌ایم که با تنظیم حقوق پیشمرگه‌ها به میزانی برابر با حقوق نیروهای عراقی، این کمک را جبران کند.»
منبع: ایسنا

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