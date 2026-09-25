قیمت طلا و سکه در بازار امروز / خریداران در شوک قیمتی!

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه در بازار امروز با اهرم اونس جهانی و نوسانات ارزی، رکورد‌های جدیدی را ثبت کرد به طوری که در یک جهش خیره‌کننده به ۴،۲۷۷ دلار رسید و هر گرم با تثبیت در کانال ۲۳ میلیون، به عدد ۲۳،۹۸۵،۰۰۰ تومان رسید و طلای ۲۴ عیار نیز مرز ۳۱.۹ میلیون تومان را لمس کرد.

قیمت سکه امامی طرح جدید به قیمت ۲۳۹ میلیون تومان معامله شد که با طرح قدیم ۲۳۵.۵ میلیون تومان فاصله کمی دارد که نشان‌دهنده تقاضای فیزیکی بالا در بازار است همچنین نیم‌سکه ۱۲۱.۵ میلیون، ربع‌سکه ۶۴.۵ میلیون و سکه گرمی ۳۳ میلیون تومان قیمت خوردند که قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد که قدرت خرید به شدت تضعیف شده و بازار در انتظار یک محرک جدید برای عبور از مرز ۲۴۰ میلیون تومان در سکه امامی است.

قرارگیری اونس جهانی در محدوده ۴۲۶۰ تا ۴۲۷۰ دلار، موتور محرک اصلی قیمت‌های داخلی است همچنین تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و شرق اروپا، در کنار سیاست‌های پولی بانک‌های اونس را به این قله تاریخی رسانده است.

به نظر می‌رسد تثبیت بالای ۴۲۵۰ دلار، راه را برای مقاومت روانی ۴۵۰۰ دلار در میان‌مدت باز کرده است بنابراین با احتساب طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون تومانی و اونس ۴۲۷۰ دلاری، قیمت سکه امامی ۲۴۰ میلیون تومان نشان‌دهنده یک واقعیت جدید است.

ازسویی دیگر، حباب سکه نسبت به ماه‌های گذشته کمترشده و به حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت فعلی سکه، دیگر صرفاً ناشی از هیجان نیست، بلکه ارزش ذاتی طلا و نرخ ارز که در محدوده ۲۳۵ هزار تومان تثبیت شده آن را پشتیبانی می‌کند.

ازسویی دیگر، قیمت‌های فعلی طلا در بازار تهران، با دلار حوالی ۲۳۵،۰۰۰ تومان ست شده‌است که هرگونه نوسان در تنش‌های مرزی یا تغییر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، بلافاصله روی طلای ۱۸ عیار اثر اهرمی خواهد داشت. در حال حاضر، بازار داخلی «انتظارات تورمی» بالایی را پیش‌خور کرده است.

اگر اونس جهانی بتواند از مرز ۴۳۰۰ دلار عبور کند، طلای ۱۸ عیار به‌سرعت برای فتح کانال ۲۵ میلیون تومان خیز برخواهد داشت. در این سناریو، سکه امامی هدف ۲۵۰ میلیون تومان را در دسترس خواهد داشت.

در صورت فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای، احتمال یک اصلاح زمانی (نه قیمتی شدید) وجود دارد. در این حالت، حمایت معتبر طلای ۱۸ عیار روی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه امامی روی ۲۳۰ میلیون تومان خواهد بود. خرید در این سطوح حمایتی، از نظر تحلیلگران کم‌ریسک ارزیابی می‌شود.