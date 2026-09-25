عکس: رزمایش موتورسواران «جانفدا» در تهران
صبح جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، خیابانهای تهران شاهد حضور حماسی و گسترده ۴۰ هزار موتورسوار در قالب رزمایش «جانفدا » بود. این کاروان بزرگ با عبور از میدان امام حسین (ع) و پیمودن مسیر تا میدان آزادی، جلوهای از انسجام و حضور پرشور شرکتکنندگان را در پایتخت به نمایش گذاشت. عکس: علی هدایتی - فواد اشتری - امیرحسین جامه بزرگ
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برچسبها:عکس خبری رزمایش موتورسواران جانفدا تهران
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