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کد خبر: ۱۳۹۶۰۲۹
بازدید: ۱۷۶۲
نظرات: ۱

عکس: رزمایش موتورسواران «جانفدا» در تهران

صبح جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، خیابان‌های تهران شاهد حضور حماسی و گسترده ۴۰ هزار موتورسوار در قالب رزمایش «جانفدا » بود. این کاروان بزرگ با عبور از میدان امام حسین (ع) و پیمودن مسیر تا میدان آزادی، جلوه‌ای از انسجام و حضور پرشور شرکت‌کنندگان را در پایتخت به نمایش گذاشت. عکس: علی هدایتی - فواد اشتری - امیرحسین جامه بزرگ

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برچسب‌ها:
عکس خبری رزمایش موتورسواران جانفدا تهران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Canada
۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰
نمایش قدرت و در شرایط فعلی حرکت خوب و لازمی است
پاسخ
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