عکس: رزمایش موتورسواران «جانفدا» در تهران

صبح جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، خیابان‌های تهران شاهد حضور حماسی و گسترده ۴۰ هزار موتورسوار در قالب رزمایش «جانفدا » بود. این کاروان بزرگ با عبور از میدان امام حسین (ع) و پیمودن مسیر تا میدان آزادی، جلوه‌ای از انسجام و حضور پرشور شرکت‌کنندگان را در پایتخت به نمایش گذاشت. عکس: علی هدایتی - فواد اشتری - امیرحسین جامه بزرگ