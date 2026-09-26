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در صورت وقوع جنگ جهانی سوم، کجا امن‌تر است؟

«Data in Race» به نقل از دیلی‌میل منتشر کرده در مطلبی، فهرستی از امن‌ترین کشور‌ها را در صورت وقوع جنگ جهانی سوم معرفی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۱۷
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1841 بازدید
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۳
کشورهای امن

به گزارش تابناک؛ فهرستی که «Data in Race» به نقل از دیلی‌میل منتشر کرده، ۱۲ منطقه را به‌عنوان مکان‌هایی معرفی می‌کند که در سناریوی وقوع یک جنگ جهانی گسترده، ممکن است نسبت به سایر نقاط جهان امن‌تر باشند.

فیجی، تووالو، نیوزیلند، اندونزی، ایسلند، آرژانتین، شیلی، سوئیس، بوتان، آفریقای جنوبی، گرینلند و جنوبگان در این فهرست قرار گرفته‌اند.

در تهیه این فهرست عواملی مانند فاصله از کانون‌های احتمالی درگیری، موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع طبیعی و مواد غذایی و همچنین وضعیت سیاسی و بی‌طرفی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، این فهرست پیش‌بینی قطعی نیست. در صورت وقوع یک درگیری جهانی، محل و گستره جنگ، نوع تسلیحات مورد استفاده، اختلال در تجارت جهانی و تحولات سیاسی می‌تواند میزان امنیت هر یک از این مناطق را تغییر دهد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
2
پاسخ
جنگ جهانی سوم صورت نمی گیرد پوتین که مرد جنگ در جهان تمام می شود چین هم که اهل جنگ نیستند
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
2
پاسخ
قبرستان ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
3
پاسخ
جنگ جهانی سومی در کار نیست ، چون چین و امریکا و روسیه و اسراییل همه پشت هم هستند

آدم های زودباور و بیسواد فقط به جنگ جهانی سوم اعتقاد دارند
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