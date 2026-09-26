به گزارش تابناک؛ فهرستی که «Data in Race» به نقل از دیلی‌میل منتشر کرده، ۱۲ منطقه را به‌عنوان مکان‌هایی معرفی می‌کند که در سناریوی وقوع یک جنگ جهانی گسترده، ممکن است نسبت به سایر نقاط جهان امن‌تر باشند.

فیجی، تووالو، نیوزیلند، اندونزی، ایسلند، آرژانتین، شیلی، سوئیس، بوتان، آفریقای جنوبی، گرینلند و جنوبگان در این فهرست قرار گرفته‌اند.

در تهیه این فهرست عواملی مانند فاصله از کانون‌های احتمالی درگیری، موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع طبیعی و مواد غذایی و همچنین وضعیت سیاسی و بی‌طرفی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، این فهرست پیش‌بینی قطعی نیست. در صورت وقوع یک درگیری جهانی، محل و گستره جنگ، نوع تسلیحات مورد استفاده، اختلال در تجارت جهانی و تحولات سیاسی می‌تواند میزان امنیت هر یک از این مناطق را تغییر دهد.