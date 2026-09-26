پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور کشورمان در این سفر ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های خارجی داشته و مورد حمایت اقشار مختلف مردم، مسئولان و مقامات قرار گرفت، با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی هم‌چنین با مدیران رسانه‌های آمریکایی ملاقات داشته و با شبکه خبری فاکس‌نیوز و سی‌بی‌اس نیز مصاحبه کرد.

منبع: تسنیم