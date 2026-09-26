پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۹۹| |
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به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور کشورمان در این سفر ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که بازتابهای فراوانی در رسانههای خارجی داشته و مورد حمایت اقشار مختلف مردم، مسئولان و مقامات قرار گرفت، با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین با مدیران رسانههای آمریکایی ملاقات داشته و با شبکه خبری فاکسنیوز و سیبیاس نیز مصاحبه کرد.
منبع: تسنیم
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