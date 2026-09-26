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پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۹۹
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور کشورمان در این سفر ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های خارجی داشته و مورد حمایت اقشار مختلف مردم، مسئولان و مقامات قرار گرفت، با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی هم‌چنین با مدیران رسانه‌های آمریکایی ملاقات داشته و با شبکه خبری فاکس‌نیوز و سی‌بی‌اس نیز مصاحبه کرد.
منبع: تسنیم

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مسعود پزشکیان نیویورک سفر رئیس جمهور سفر به نیویورک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
11
4
پاسخ
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