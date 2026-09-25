دختر کرمانی فینالیست دو ۴۰۰ متر بازیهای آسیایی
زهرا زارعی، ملیپوش دوومیدانی زنان ایران، با درخشش در مرحله مقدماتی دو ۴۰۰ متر بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، جواز حضور در فینال را کسب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۸۰| |
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به گزارش تابناک، زهرا زارعی که اهل استان کرمان و شهر منوجان است، امروز (جمعه) در گروه سوم مرحله مقدماتی این ماده با ثبت زمان ۵۲ ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و به فینال راه یافت.
این بانوی ورزشکار کرمانی که رکورد ملی ۴۰۰ متر زنان ایران را نیز در اختیار دارد، فردا در فینال برای کسب مدال به مصاف رقبای خود میرود.
منبع: فارس
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