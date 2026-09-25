قدردانی پزشکیان از مواضع مسئولانه رئیس جمهور چین

رئیس جمهور ضمن قدردانی از مواضع مسئولانه رئیس جمهور چین در حمایت از بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد و حل و فصل اختلافات از مسیر گفتگو، بر موضع ایران مبنی بر ضرورت بازگشت به این تفاهمنامه و و اجرای تعهدات مورد توافق تاکید و تصریح کرد: اشتراک نظر تهران و پکن در صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای مبنای مهم برای همکاری سازنده است.

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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از موضع مسئولانه جناب آقای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور محترم جمهوری خلق چین، در حمایت از بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و مذاکره قدردانی می‌کنم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران نیز بر ضرورت بازگشت به این تفاهم، اجرای تعهدات مورد توافق و فراهم‌کردن زمینه برای تداوم مذاکراتی جدی و نتیجه‌محور تأکید دارد، تصریح کرد: اشتراک نظر تهران و پکن در ضرورت احترام به حاکمیت کشورها، کاهش تنش و صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای، مبنایی مهم برای همکاری‌های سازنده است.