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اعلام موضع شهباز شریف درباره ایران، یمن و عربستان

«شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان روز جمعه در سخنرانی با اشاره بر اینکه تنگه هرمز و باب‌المندب شریان‌های اقتصاد جهانی هستند، تاکید داشت که این گلوگاه‌های حیاتی نباید به مکانی برای رویارویی تبدیل بشوند.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۷۸
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شهباز شریف

به گزارش تابناک، شهباز شریف در مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص نقش پاکستان در میانجی‌گری برای حصول تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا سخن گفت و بیان داشت: «در این مقطع حساس، پاکستان تصمیم گرفت به‌سرعت اقدام کند. پاکستان از طریق تلاش‌های هماهنگ، با موفقیت واشنگتن و تهران را در اسلام‌آباد پای یک میز آورد.»

وی ادامه داد: «از مذاکرات اسلام‌آباد تا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، گام‌های تاریخی بسیاری برای پایان دادن به این درگیری جدی برداشته شد.»

نخست‌وزیر پاکستان با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته در راستای حصول آتش‌بس گفت: «در اینجا عمیقا از فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده نیروهای مسلح و رئیس ستاد ارتش پاکستان قدردانی می‌کنم که تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او در شرایطی فوق‌العاده دشوار و چالش‌برانگیز به ایجاد فضای لازم برای دیپلماسی کمک کرد.»

این مقام ارشد پاکستانی در ادامه «تنگه هرمز و باب‌المندب» را شریان‌های اقتصاد جهانی هستند و عنوان کرد که این گلوگاه‌ها نباید به مکانی برای رویارویی تبدیل شوند. وی در این رابطه گفت: «این آبراه‌ها باید حامل نوید رفاه باشند، نه خطرات جنگ.»

پیش‌تر «سید عباس عراقچی» وزیر امورخارجه کشورمان ناامنی کنونی در تنگه هرمز را ‌نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران دانسته بود و با یادآوری حسن نیت ایران در فرآیند مذاکرات منتهی به تفاهم خاتمه جنگ، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان که در عرصه دیپلماسی جدیت نشان داده، مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود و ممانعت از سوء استفاده آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی ایران می‌باشد.

شهباز شریف در ادامه سخنرانی خود با محکومیت حملات انصارالله در پاسخ به اقدامات عربستان گفت: «پاکستان - همان‌گونه که در سراسر تاریخ خود همواره چنین بوده است - در همبستگی کامل با مردم برادر عربستان سعودی ایستاده است.»

وی افزود: «تعهد پایدار ما به صلح همچنین در توافق تاریخی دفاع مشترک مکه میان کشورهای برادر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، منعکس شده است. این ائتلاف علیه هیچ کشوری جهت‌گیری نشده است. این توافق تعهدی جمعی برای دفاع، ثبات و صلح در منطقه است و هیچ چیز بیشتر از آن نیست.»

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه به درگیری‌ها با هند پرداخت و گفت: «یک سال پیش، پاکستان در پی بهانه‌ای واهی با تجاوز خارجی از سوی هند مواجه شد. پاکستان بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، از حق ذاتی خود برای دفاع از خویش استفاده کرد.»

شهباز شریف افرود: «نیروهای مسلح شجاع و دلاور ما، تحت رهبری شجاعانه فیلد مارشال عاصم منیر، با دقت و حرفه‌ای‌گری پاسخ دادند. آن‌ها دشمن را ساکت کردند، حمله آن را دفع کردند و درسی به آن دادند که هرگز فراموش نخواهد کرد.»

نخست‌وزیر پاکستان ادامه داد: «مردم کشمیر هشت دهه است که منتظرند سازمان ملل به تعهد جدی خود برای برگزاری یک همه‌پرسی آزاد و بی‌طرفانه تحت نظارت این سازمان عمل کند. نسل‌های متوالی، اشغال غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌های اجباری، خشونت جنسی و مجازات جمعی را تحمل کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای تغییر وضعیت حقوقی جامو و کشمیر از طریق مهندسی جمعیتی و دیگر اقدامات غیرقانونی صورت گرفته است.»

وی ادامه داد: «از این تریبون با نهایت اختیاری که در اختیار دارم، به برادران و خواهران کشمیری خود اطمینان می‌دهم که تا زمانی که حق تعیین سرنوشت آن‌ها به رسمیت شناخته شود، به ارائه حمایت کامل دیپلماتیک، سیاسی و اخلاقی از آن‌ها ادامه خواهیم داد. کشمیر رگ حیاتی پاکستان بوده و همواره خواهد بود.»

شهباز شریف همچنین گفت: «پاکستان انتخاب خود را کرده است. ما گفت‌وگو را به جای رویارویی انتخاب کرده‌ایم. ما همکاری را به جای اجبار انتخاب کرده‌ایم. ما صلح را به جای جنگ انتخاب کرده‌ایم.»

منبع: ایسنا

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پاکستان شهباز شریف سازمان ملل تنگه هرمز باب المندب تفاهم نامه اسلام آباد توافق مکه
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