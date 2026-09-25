دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد

قوه قضاییه اعلام کرد: در پی بروز رفتار خلاف عرف و شئون در یک تئاتر، دادستانی تهران علیه عوامل اعلام جرم کرد.

به گزارش تابناک، رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر در یک تئاتر روی صحنه، ورود دادستانی تهران را به همراه داشت.

با توجه به رفتار صورت گرفته در اجرای این تئاتر، دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده قضایی برای عوامل این تئاتر علیه آن‌ها اعلام جرم کرد.

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گفتنی است، انتشار ویدئویی از اجرای نمایش ارکسترال «آرش» و صحنه‌ی در آغوش گرفتن شیدا خلیق و کیوان ساکت‌‌اف، زوج بازیگر، با واکنش‌های زیادی همراه شد.

منبع: خبرگزاری میزان