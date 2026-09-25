اختلال اینترنت برطرف شد
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از رفع اختلال در بخشی از مسیرهای ارتباطی بینالملل عبوری از روسیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۷۲| |
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به گزارش تابناک، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از رفع اختلال در بخشی از مسیرهای ارتباطی بینالملل عبوری از روسیه و بازگشت وضعیت این لینکها به حالت عادی خبر داد.
ساعاتی پیش اکبری اعلام کرد بخشی از مسیرهای ارتباطی بینالملل عبوری از روسیه از صبح امروز دچار اختلال شده و این مسئله بر کیفیت اینترنت برخی کاربران در ایران اثر گذاشته است.
اکبری دقایقی پیش در صفحه شخصی خود اعلام کرد: «اختلال برطرف و وضعیت لینکهای بینالملل به حالت عادی برگشت.»
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