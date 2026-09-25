En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اختلال اینترنت برطرف شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از رفع اختلال در بخشی از مسیرهای ارتباطی بین‌الملل عبوری از روسیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۷۲
| |
1579 بازدید
اینترنت

به گزارش تابناک، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از رفع اختلال در بخشی از مسیرهای ارتباطی بین‌الملل عبوری از روسیه و بازگشت وضعیت این لینک‌ها به حالت عادی خبر داد.

ساعاتی پیش اکبری اعلام کرد بخشی از مسیرهای ارتباطی بین‌الملل عبوری از روسیه از صبح امروز دچار اختلال شده و این مسئله بر کیفیت اینترنت برخی کاربران در ایران اثر گذاشته است.

اکبری دقایقی پیش در صفحه شخصی خود اعلام کرد: «اختلال برطرف و وضعیت لینک‌های بین‌الملل به حالت عادی برگشت.»

اختلال اینترنت برطرف شد

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت ارتباطات اینترنت اختلال کندی اینترنت رفع اختلال
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه کسی صاحب کابل‌های فیبر نوری زیردریایی است؟
اختلال شدید GPS در تهران
وزیر ارتباطات: پرونده فیلترینگ باید در کشور بسته شود/ برخی‌ها معتقدند اینترنت نیاز همه مردم نیست!
واکنش وزیر ارتباطات به دوگانه‌سازی اینترنت!
علت کندی اینترنت ایران در ساعات اخیر
اختلال اینترنت برطرف شد
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
تصاویر ادعایی رسانه‌های اسرائیل از مزدوران موساد در ایران
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
روی آنتن شبکه سه اعلام شد: احتمال بالای اقدام جنگی آمریکا
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
تصاویر حمله دانش آموز 15 ساله به مدرسه!
واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
اعلام عزای عمومی در سراسر ایران
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۳ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۴۹ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۳ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005r9g
tabnak.ir/005r9g