پرونده تبعه ایرانی در انگلیس مختومه اعلام شد

دادستانی انگلیس روز جمعه اعلام کرد که در پی حادثه‌ای که طی آن ادعا شده بود دو نفر تلاش کرده‌اند وارد پایگاه زیردریایی‌های هسته‌ای انگلیس بشوند، علیه یک مرد ایرانی اقدامی قضایی صورت نخواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، این مرد ۳۴ ساله ایرانی و یک زن ۳۱ ساله رومانیایی، روز ۱۹ مارس (۲۸ اسفندماه) پس از آنکه پلیس از وقوع حادثه‌ای ادعایی در پایگاه نیروی دریایی سلطنتی کلاید مطلع شد، بازداشت شدند.

در آن زمان، دفتر سلطنتی دادستانی اعلام کرده بود که علیه این زن اقدامی قضایی صورت نخواهد گرفت.

این نهاد روز جمعه در به‌روزرسانی مربوط به این تبعه ایرانی گفت: «دادستان گزارشی مربوط به یک مرد ۳۴ ساله و حادثه‌ای که گفته می‌شود در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۶ رخ داده است، دریافت کرد. پس از بررسی دقیق واقعیت‌ها و شرایط پرونده، از جمله شواهد قابل پذیرش موجود، دادستان تصمیم گرفت که در حال حاضر هیچ اقدام قضایی صورت نگیرد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «دادستانی سلطنتی این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت به‌دست آمدن شواهد بیشتر، در آینده اقدام قضایی انجام دهد.»