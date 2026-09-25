به گزارش تابناک، دکتر پزشکیان امروز جمعه در ابتدای دیدار با گوترش، در دفتر یادبود سازمان ملل به رسم سنت این نهاد بین المللی مطلبی یادداشت و امضا کرد و سپس دو طرف در مقابل پرچم ایران و سازمان ملل و در برابر خبرنگاران و عکاسان ایستادند و با یکدیگر دست دادند. سپس پزشکیان و گوترش مذاکرات خود را آغاز کردند.

رییس جمهوری ایران برای شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، پس از سخنرانی از این تریبون بین المللی و رساندن صدای ملت بزرگ ایران به گوش جهانیان در میانه جنگ بی دلیل و فرسایشی علیه ایران، دیدارهای دو جانبه ای با روسای جمهوری و سران کشورها و دولت های مختلف و نیز مقامات بین المللی داشته است.

رئیس جمهوری در دیدارهای دوجانبه خود به سران و رهبران جهان یک جلد کتاب «به نام کمک» (In the name of help)حاوی مستندات مربوط به جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران اهدا کرد.

در این کتاب، حملات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه مردم و زیرساخت های ایران و نیز شهدای این جنگ های بی دلیل در قاب تصویر به نمایش در آمده است.

نام این کتاب «به نام کمک» برگرفته از آن ادعای رئیس جمهوری آمریکا است که مدعی شده بود کمک در راه است و در این کتاب به روایت تصویر کمک های ادعایی که همانا بمب و موشک بوده به تصویر کشیده شده است.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در آخرین ماههای دبیرکلی خود در سازمان ملل پس از ۱۰ سال به سر می برد و قرار است تا ژانویه ۲۰۲۷ دبیرکل جدید سازمان ملل انتخاب شود.

منبع: ایرنا