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خشم سفیر آمریکا از خروج هیات‌ها در سخنرانی نتانیاهو

«مایک والتز» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه در پیامی عصبانیت خود را نسبت به بی‌محلی هیات‌های حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل ابراز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۶۵
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مایک والتز

به گزارش تابناک، والتز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تاسف‌بار است که تمامی این سفیران سازمان ملل، (سخنرانی) اسرائیل را ترک کردند. تعداد کسانی که (سخنرانی) ایران را ترک کردند به این اندازه نبود...»

خشم سفیر آمریکا از خروج هیات‌ها در سخنرانی نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو پنجشنبه شب سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل را در حالی شروع کرد که شمار زیادی از هیات‌ها به محض آغاز سخنرانی سالن مجمع عمومی را ترک کردند.

نتانیاهو خطاب به نمایندگان باقی‌ مانده گفته بود: «اگر افراد بزدل بیشتری هستند که هنوز سالن را ترک نکرده‌اند، از آن‌ها می‌خواهم اکنون خارج شوند.»

شبکه عبری‌زبان ۱۲ رژیم صهیونیستی در واکنش به ترک صحن سازمان ملل از سوی حاضران همزمان با سخنرانی نخست وزیر این رژیم گزارش داد نتانیاهو برای صحن تقریبا خالی سخنرانی کرد!

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آمریکا مایک والتز سفیر آمریکا سازمان ملل نتانیاهو سخنرانی
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tabnak.ir/005r9Z