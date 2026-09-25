دعوت شی از ترامپ برای سفر به چین
به گزارش تابناک، شی گفت: «ما انتظار داریم امسال دو دیدار دیگر با رئیسجمهور داشته باشیم. یکی در نشست سران اپک در شنژن چین و دیگری در نشست سران گروه ۲۰ در ایالات متحده. از سفر رئیسجمهور و همسرش به چین استقبال میکنیم.»
شی در ادامه درخصوص گفتوگوها با همتای آمریکایی خود گفت: «من و ترامپ مانند دو نفری هستیم که در حال تعیین مسیر کشتی بزرگ روابط چین و آمریکا هستند. زمانی که ترامپ در ماه مه به چین سفر کرد، ما درباره چشمانداز ایجاد روابط سازنده چین و آمریکا بر مبنای ثبات راهبردی توافق کردیم.»
وی ادامه داد: «این بار توافق کردیم که محتوای جدیدی به آن بیفزاییم تا این روابط بر مبنای احترام، انصاف، عمل متقابل و مبتنی بر ثبات راهبردی باشد.
ترامپ نیز از سویی با ابراز خرسندی از سفر رئیسجمهور چین به این کشور گفت: «اتفاقات بزرگی برای هر دو کشور در حال رخ دادن است. این دیدار بسیار، بسیار ثمربخش بوده است.»
وی در ادامه گفت که ایالات متحده و چین در جریان سفر شی جینپینگ، پیشرفتهای «چشمگیری» به نفع هر دو کشور داشتهاند.
رئیسجمهور آمریکا در جریان مراسمی در کاخ سفید اظهار داشت: «دیدار بسیار خوبی داشتیم... و واقعا از آن لذت بردیم و فکر میکنم پیشرفتهای چشمگیری داشتهایم. پیشرفتهای بزرگی که برای هر دو کشور بسیار مثبت است.»
منبع: ایسنا