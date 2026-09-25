دعوت شی از ترامپ برای سفر به چین

«شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین روز جمعه گفت انتظار دارد در سال جاری میلادی، دو دیدار دیگر با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا داشته باشد و از رئیس‌جمهور آمریکا و بانوی اول این کشور خواست برای شرکت در نشست سران اپک به چین سفر کنند.

به گزارش تابناک، شی گفت: «ما انتظار داریم امسال دو دیدار دیگر با رئیس‌جمهور داشته باشیم. یکی در نشست سران اپک در شنژن چین و دیگری در نشست سران گروه ۲۰ در ایالات متحده. از سفر رئیس‌جمهور و همسرش به چین استقبال می‌کنیم.»

شی در ادامه درخصوص گفت‌وگوها با همتای آمریکایی خود گفت: «من و ترامپ مانند دو نفری هستیم که در حال تعیین مسیر کشتی بزرگ روابط چین و آمریکا هستند. زمانی که ترامپ در ماه مه به چین سفر کرد، ما درباره چشم‌انداز ایجاد روابط سازنده چین و آمریکا بر مبنای ثبات راهبردی توافق کردیم.»

وی ادامه داد: «این بار توافق کردیم که محتوای جدیدی به آن بیفزاییم تا این روابط بر مبنای احترام، انصاف، عمل متقابل و مبتنی بر ثبات راهبردی باشد.

ترامپ نیز از سویی با ابراز خرسندی از سفر رئیس‌جمهور چین به این کشور گفت: «اتفاقات بزرگی برای هر دو کشور در حال رخ دادن است. این دیدار بسیار، بسیار ثمربخش بوده است.»

وی در ادامه گفت که ایالات متحده و چین در جریان سفر شی جین‌پینگ، پیشرفت‌های «چشمگیری» به نفع هر دو کشور داشته‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در جریان مراسمی در کاخ سفید اظهار داشت: «دیدار بسیار خوبی داشتیم... و واقعا از آن لذت بردیم و فکر می‌کنم پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم. پیشرفت‌های بزرگی که برای هر دو کشور بسیار مثبت است.»

منبع: ایسنا