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تازه‌ترین حملات رژیم اسرائیل به لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به چندین روستای جنوب لبنان، مناطق مختلف را هدف حمله قرار داد. 
کد خبر: ۱۳۹۵۹۶۳
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لبنان

به گزارش تابناک، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که توپخانه ارتش صهیونیستی شهرک بیت‌لیف را هدف قرار داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک‌های الهباریه و کفرتبنیـت را هدف گرفت. نیروهای اشغالگر صهیونیستی همچنین شهرک بیت‌لیف را هدف قرار دادند. نظامیان صهیونیست همچنین با سلاح‌های مسلسل به سوی شهرک المنصوری تیراندازی کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به عملیات انفجار، تخریب و تسطیح اراضی در روستاهای واقع در محدوده‌ای که آن را «خط زرد» می‌نامد، ادامه می‌دهد. صهیونیست‌ها همچنین روستاهای دیگری را با گلوله‌های توپخانه و حملات هواییِ هواپیماهای جنگی و پهپادها هدف قرار می‌دهند.

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر شهرک زوطر الشرقی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

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اسرائیل لبنان جنوب لبنان حمله توپخانه ای حمله هوایی
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