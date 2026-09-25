عکس: دیدار و گفتگوی عراقچی با وزاری خارجه عربستان و هند
تصاویری از دیدار سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با وزرای خارجه عربستان و هند
کد خبر: ۱۳۹۵۹۵۸| |
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به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کردند.
سید عباس عراقچی همچنین با سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کرد.
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