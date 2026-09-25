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ارزیابی رؤسای جمهور آمریکا و چین از دیدار در کاخ سفید

در حالی که رئیس جمهور چین خواستار روابط سازنده و مبتنی بر احترام و برابری با آمریکا شد، رئیس جمهور آمریکا گفت که گفتگوهای خوبی با همتای چینی داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۵۵
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مذاکرات دیروز خود با شی جین پینگ همتای چینی خود گفت که گفتگوهای خوبی با همتای چینی خود انجام داده است.

ترامپ ادامه داد: ما در طول نشست‌های مربوط به چین، پیشرفت‌های عظیمی به نفع هر دو کشور به دست آوردیم.

رئیس‌جمهور چین نیز تصریح کرد: رابطه ما با آمریکا، سازنده و مبتنی بر ثبات استراتژیک، احترام، برابری و عمل متقابل خواهد بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش نیز در مطلبی در فضای مجازی اعلام کرد که دیدار با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین برای آمریکا و چین بسیار پربار بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت که برای ایجاد مناسبات تجاری متوازن تر بین چین و آمریکا تلاش می کند.

رئیس‌جمهور چین از دستیابی پکن و واشنگتن به تفاهم درباره مجموعه‌ای از مسائل خبر داد و گفت که در جریان سفر دونالد ترامپ به چین، دو طرف بر ایجاد روابطی سازنده و باثبات در سطح راهبردی توافق کرده‌اند.

رئیس‌جمهور چین گفت: تفاهم‌های حاصل‌شده با دونالد ترامپ، فصل تازه‌ای در روابط چین و آمریکا رقم زده است.

رئیس‌جمهور چین خاطرنشان کرد: چین و آمریکا باید در صلح با هم زندگی کنند، زیرا از همکاری سود می‌بریم و از رویارویی ضرر می‌کنیم.

 

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آمریکا ترامپ کاخ سفید شی جین پینگ رئیس جمهور چین
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