انهدام سه پهپاد نیروهای وابسته به عربستان در یمن
به گزارش تابناک، شبکه المسیره به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که تحرکات نیروهای وابسته به عربستان که قصد داشتند جبل نمان و مناطق اطراف آن را در شهرستان الوازعیه هدف قرار دهند، دفع و این نیروها از منطقه بیرون رانده شدند.
این منبع همچنین اعلام کرد که در جریان این درگیریها، دهها نفر از نیروهای وابسته به عربستان در نزدیکی جبل نمان و مناطق اطراف آن در الوازعیه کشته یا زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، سه فروند پهپاد نیز سرنگون و شماری از خودروها و تجهیزات متعلق به نیروهای وابسته به عربستان در نزدیکی جبل نمان و مناطق اطراف آن منهدم شد.
این حملات درحالی انجام شده است که درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.
این درگیریها با پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب نشینی نیروهای وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.