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تاکید نواف سلام بر بازپس‌گیری اراضی اشغال شده لبنان

«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان، در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر ضرورت بازپس‌گیری تمامی اراضی این کشور از اشغال رژیم صهیونیستی و اعمال حاکمیت کامل دولت لبنان بر آن تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۵۰
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نواف سلام

پبه گزارش تابناک، به نقل از الجزیره، نواف سلام با اشاره به لزوم تقویت نهادهای دولتی گفت: «مسوولیت ما این است که تصمیم ملی خود را بازپس گیریم؛ به نحوی که هیچ سلاح و هیچ تصمیم جنگی خارج از چارچوب نهادهای قانونی دولت وجود نداشته باشد.»

وی افزود: «وظیفه ما بازپس‌گیری تمامی اراضی‌مان از چنگ اشغالگری اسرائیل و اعمال حاکمیت کامل دولت بر آنهاست.»

نخست وزیر لبنان همچنین بر ضرورت بازیابی تصمیم‌گیری ملی و اعمال حاکمیت انحصاری دولت بر امور نظامی و سیاسی تأکید کرد و افزود: «لبنان بر اثر انباشت بحران‌ها و مداخلات خارجی که دهه‌ها به طول انجامیده، تضعیف شده است.»

نواف سلام همچنین خاطرنشان کرد که این کشور هم‌اکنون با چالش بزرگ بازگرداندن اعتماد عمومی، به‌ویژه پس از فروپاشی مالی و فاجعه انفجار بندر بیروت، روبه‌روست.

وی تأکید کرد که در مسیر پیش رو، نباید هیچ قدرتی فراتر از قدرت دولت و هیچ سلاحی خارج از کنترل قانونی آن وجود داشته باشد.

نواف سلام، اعلام کرد که این کشور با هدف دستیابی به راهکاری برای پایان دادن به جنگ، وارد مذاکراتی با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا شده است.

نخست‌وزیر لبنان، در ادامه اظهارات خود بر ضرورت بازپس‌گیری کامل اراضی لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی تأکید کرد و افزود که بسط حاکمیت دولت لبنان بر تمامی خاک این کشور در راستای اجرای مفاد «توافق طائف» و «قطعنامه ۱۷۰۱» شورای امنیت سازمان ملل، از اولویت‌های اصلی دولت است.

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به تحولات جاری تأکید کرد: «لبنان تحت تأثیر رویدادهای پیرامونی خود قرار دارد، اما هیچ‌کس حق ندارد به نمایندگی از کشور ما سخن بگوید و سرنوشت لبنان توسط دیگران تعیین نخواهد شد.»

نواف سلام با تأکید بر لزوم دستیابی به آتش‌بس پایدار تصریح کرد: «ما خواهان توقف جنگ، تثبیت آتش‌بس و عقب‌نشینی اسرائیل به مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده هستیم. موفقیت هرگونه توافق نه با نیت‌های اعلام‌شده، بلکه با اجرای دقیق تعهدات سنجیده می‌شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای انسانی جنگ اشاره کرد و افزود: «این جنگ بحران انسانی عمیق و ویرانی‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته و شهروندان ما را از خانه‌ها و منابع درآمدشان محروم کرده است. بازسازی جنوب لبنان تنها به معنای احیای بناها نیست، بلکه به معنای بازگرداندن زندگی به مردم و تثبیت حق آنان برای زیستن با کرامت در سرزمین مادری‌شان است.»

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به نقش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) گفت: «ما ضمن ارج نهادن به نقش این نیروها در حفظ ثبات و حمایت از ارتش لبنان، بر ضرورت پرهیز از ایجاد هرگونه خلأ امنیتی در صورت عقب‌نشینی احتمالی این نیروها بدون در نظر گرفتن جایگزین مناسب تأکید داریم.»

سلام همچنین با انتقاد شدید از بی‌عملی جامعه جهانی در قبال بحران غزه اظهار داشت: «فاجعه غزه مجروح، ناتوانی جهان را در برابر آزمونی قرار داده است که گریزی از آن نیست.»

وی همچنین با اشاره به ساختار سازمان ملل افزود: «با وجود تمام تغییرات جهانی، ساختار شورای امنیت همچنان متعلق به دوران جنگ جهانی دوم باقی مانده است.»

نواف سلام در ادامه بر ضرورت فوری انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد تأکید کرد تا این نهاد بین‌المللی بتواند با کارآمدی، پویایی و تجدید ساختار، خود را با تغییرات و چالش‌های دنیای معاصر هماهنگ ساخته و به سطحی از عملکرد دست یابد که شایسته تحولات نوین جهانی باشد.

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لبنان نواف سلام نخست وزیر لبنان سازمان ملل اسرائیل اشغالگری
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