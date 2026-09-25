هشدار نسبت به ایجاد هر گونه تهدید در هر نقطه از کشور

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با اشاره به رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان فدای ایران»: هیچ نقطه‌ای از کشور از نظر امنیتی خارج از دسترس ما نیست.

به گزارش تابناکف هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و در امتداد رزمایش ۳۱۳ هزارنفری «جان فدای ایران» که ۲۷ شهریورماه برگزار شد، رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان فدای ایران» امروز جمعه سوم مهرماه در تهران برگزار شد.

سردار حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در رزمایش اظهار کرد: با برگزاری این رزمایش می‌خواستیم نشان دهیم که هیچ نقطه‌ای از کشور از نظر امنیتی خارج از دسترس ما نیست.

وی با اشاره به پیام این رزمایش به دشمنان در لایه‌های مختلف امنیتی افزود: پیام ما بسیار روشن است؛ آمادگی ما مانع حرکت دشمن است. این رزمایش نشان داد که قدرت واکنش ما در کمترین زمان ممکن است و هرگونه تلاش برای مقابله با ثبات کشور با همین سرعت و دقت پاسخ داده خواهد شد.

نجات ادامه داد: قطعاً تهدیدات امروز با نیروهای سنگین قابل مقابله نیست. ما با تمرکز بر نیروهای چابک و موتورسوار، در واقع با مدل‌های جدید جنگ‌های نامتقارن و تهدیدات ناگهانی مقابله می‌کنیم. این رزمایش، بخشی از زنجیره آمادگی مستمر ما برای مدیریت بحران‌های نوظهور است.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با بیان اینکه «سرعت ما، مرگ دشمن است»، گفت: ما همیشه آماده‌ایم؛ دشمنی که دستش به خون کودکان و جوانان ما آلوده است باید هرچه زودتر منطقه را ترک کرده و خود را تسلیم مفاد ۷گانه پیشنهادی جمهوری اسلامی کند.

وی در پایان گفت: تا ایران، جوانان، بسیجیان و مردم جان فدا هستند، از این جنگ پیروز بیرون خواهیم آمد.

منبع: فارس