En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار نسبت به ایجاد هر گونه تهدید در هر نقطه از کشور

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با اشاره به رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان فدای ایران»: هیچ نقطه‌ای از کشور از نظر امنیتی خارج از دسترس ما نیست.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۴۷
| |
1787 بازدید
سردار نجات

به گزارش تابناکف هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و در امتداد رزمایش ۳۱۳ هزارنفری «جان فدای ایران» که ۲۷ شهریورماه برگزار شد، رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان فدای ایران» امروز جمعه سوم مهرماه در تهران برگزار شد.

سردار حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در رزمایش اظهار کرد: با برگزاری این رزمایش می‌خواستیم نشان دهیم که هیچ نقطه‌ای از کشور از نظر امنیتی خارج از دسترس ما نیست.

وی با اشاره به پیام این رزمایش به دشمنان در لایه‌های مختلف امنیتی افزود: پیام ما بسیار روشن است؛ آمادگی ما مانع حرکت دشمن است. این رزمایش نشان داد که قدرت واکنش ما در کمترین زمان ممکن است و هرگونه تلاش برای مقابله با ثبات کشور با همین سرعت و دقت پاسخ داده خواهد شد.

نجات ادامه داد: قطعاً تهدیدات امروز با نیروهای سنگین قابل مقابله نیست. ما با تمرکز بر نیروهای چابک و موتورسوار، در واقع با مدل‌های جدید جنگ‌های نامتقارن و تهدیدات ناگهانی مقابله می‌کنیم. این رزمایش، بخشی از زنجیره آمادگی مستمر ما برای مدیریت بحران‌های نوظهور است.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با بیان اینکه «سرعت ما، مرگ دشمن است»، گفت: ما همیشه آماده‌ایم؛ دشمنی که دستش به خون کودکان و جوانان ما آلوده است باید هرچه زودتر منطقه را ترک کرده و خود را تسلیم مفاد ۷گانه پیشنهادی جمهوری اسلامی کند.

وی در پایان گفت: تا ایران، جوانان، بسیجیان و مردم جان فدا هستند، از این جنگ پیروز بیرون خواهیم آمد.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار نجات قرارگاه ثارالله رزمایش جانفدایان موتورسواران
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
بازخوانی تاریخ/وقتی سپاه تانک‌های صرب را در اوستیکولینا متوقف کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس جالب توجه از دختر موتورسوار در رزمایش امروز
عکس: پزشکیان در رزمایش جان‌فدایان ایران
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
برگزاری رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار جان‌فدا در تهران
عکس: تصویری متفاوت و جالب توجه از رزمایش جانفدا
رژه جان‌فدایان تهرانی در لبیک به رهبر معظم انقلاب
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
صحبت‌های همسر فواد ایزدی در شبکه خارجی
ویدیوی محسن نامجو از اوضاعش: همه‌تان بی‌شرفید!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
ادعاهای ترامپ و ویتکاف درباره مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک
تصاویر ادعایی رسانه‌های اسرائیل از مزدوران موساد در ایران
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
تصاویر حمله دانش آموز 15 ساله به مدرسه!
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۳ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۲ نظر)
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005r9H
tabnak.ir/005r9H