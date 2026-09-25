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فرمانده کل ارتش: سربازان مظهر اقتدار ارتش هستند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت روز سرباز، سربازان را سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت و شرافت دانست.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۴۵
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امیر حاتمی

به گزارش تابناک، امیر سرلشکر امیرحاتمی امروز _جمعه سوم مهر_ در پیامی به مناسبت روز سرباز نوشت: سربازی ایران عزیز، تجلی روحیه ایثار و جانبازی ملت شریف و نسوه میهن خدایی برای سربلندی کشور پهناور و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویان است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در این پیام افزود: سربازان عزیز، سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت، شرافت و استقلال میهن اسلامی در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ‌های نابرابر دشمن صهیونی آمریکایی و مظهر اقتدار و مجاهدت ارتش مردمی‌اند.

وی در این پیام تصریح کرد: روز سرباز در هفته بزرگداشت دفاع مقدس، یادآور غیرت شهیدان، جانبازان و رزمندگانی است که در قامت زیبای سرباز، پرچم آزادگی و سربلندی ایران عزیز را دوشادوش آحاد مدافعان ارتش و سپاه اسلام بر بام جهان به اهتزاز درآوردند.

سرلشکرحاتمی در این پیام خاطرنشان کرد: این روز خجسته را بر شما جوان مومن و دلیر و خانواده پرمهرتان که مهد تربیت و پرورش مدافعان دین و این سرزمین کهن است، تبریک عرض می‌کنم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش

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tabnak.ir/005r9F
tabnak.ir/005r9F