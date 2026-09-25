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نیروی دریایی ارتش با قدرت از سواحل مکران حفاظت می‌کند

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش در بازدید از یگان‌ها و مواضع منطقه دوم دریایی ولایت جاسک گفت: دریادلان نیروی دریایی ارتش با قدرت به مأموریت حفاظت از سواحل مکران ادامه می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۴۲
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نیروی دریایی ارتش

به گزارش تابناک، امیر دریادار جلیل مقدم معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش با حضور در منطقه دوم ولایت جاسک با حضور در میدان و مواضع مختلف منطقه دوم، میزان آمادگی این یگان‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

وی با اشاره به دیدار اخیر با خانواده‌های شهدای جنگ اخیر در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا از نیروهای مسلح خواسته‌اند وارثان شایسته‌ای برای شهدا باشند و راه آنان را ادامه دهند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش، با قدردانی از حضور و آمادگی کارکنان در شرایط سخت آب‌وهوایی افزود: آنچه امروز در بازدید از مواضع و یگان‌های منطقه دوم و تیپ‌های تابعه مشاهده شد، نشان‌دهنده روحیه بالا و آمادگی نیروها برای دفاع از مرزهای کشور است.

امیر دریادار مقدم ادامه داد: حضور نیروهای مسلح از سرباز تا فرماندهان در مرزهای جنوب شرق و سواحل مکران موجب شده است دشمن نتواند از این منطقه تهدیدی متوجه کشور کند و دریادلان نیروی دریایی ارتش با قدرت به مأموریت خود ادامه می‌دهند و از سواحل مکران صیانت می کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نداجا همچنین با اشاره به جایگاه دفاع مقدس و نقش نیروهای مسلح در صیانت از کشور، گفت: امروز رزمندگان ایران اسلامی در جایگاهی مقدس از کشور دفاع می‌کنند و ملت ایران به ایستادگی و آمادگی آنان افتخار می‌کند.

در جریان این بازدید، معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش با حضور در میدان و مواضع مختلف منطقه دوم، میزان آمادگی نیروها و توان رزمی و عملیاتی یگان‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

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ارتش نیروی دریایی ارتش مکران سواحل مکران تنگه هرمز سیستان و بلوچستان
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