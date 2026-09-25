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تابناک گزارش می‌دهد

اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است

در میان هفت نفر نامزد باقیمانده دبیر کلی سازمان ملل، گرینسپن و رودریگز-بیرکت در دو دور اخیر رأی‌گیری غیررسمی عملکرد بهتری داشته‌اند، اما هنوز هیچ‌کدام نامزد اجماعی شورای امنیت نیستند.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۳۸
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12986 بازدید
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ربکا گرینسپن

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، رقابت برای جانشینی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، وارد مرحله تازه‌ای شده است و شانس ربکا گرینسپن به عنوان اولین زن برای این سمت افزایش یافته، اما هنوز دبیرکل جدید انتخاب نشده است.

شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ سومین رأی‌گیری غیررسمی یا همان straw poll را برای سنجش میزان حمایت از نامزد‌ها برگزار کرد. 

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در این رأی‌گیری، ربکا گرینسپن از کاستاریکا، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) و معاون سابق رئیس‌جمهور کاستاریکا، با ۹ رأی «تشویق» در صدر قرار گرفت. 

پس از او کارولین رودریگز-بیرکِت از گویان با ۸ رأی قرار داشت و رافائل ماریانو گروسی از آرژانتین، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۵ رأی «تشویق» دریافت کرد. 

با این حال، این رأی‌گیری الزام‌آور نیست و به معنای انتخاب گرینسپن به‌عنوان دبیرکل نیست؛ شورای امنیت در نهایت باید یک نامزد را رسماً به مجمع عمومی توصیه کند و سپس مجمع عمومی او را منصوب کند.

ربکا گرینسپن (کاستاریکا)

او کیست؟ گفته است که فوراً دفتر دبیرکل را بازسازی می‌کند تا نقش میانجی‌گری آن را برجسته کند و آن را به عنوان میانجی قابل اعتماد که از دیپلماسی محتاطانه بهتر استفاده می‌کند، تقویت کند. او همچنین می‌خواهد عملیات صلح سازمان ملل با گروه‌های منطقه‌ای در میدان نزدیک‌تر کار کند.

گرینسپن می‌گوید سازمان ملل باید مسئولیت‌های همپوشان را کاهش دهد و کارآمدتر باشد؛ از بودجه خود بهتر استفاده کند؛ بحران‌ها را سریع‌تر پیش‌بینی و پاسخ دهد، از جمله از طریق فناوری و هوش مصنوعی؛ و پاسخگوتر باشد، با انتصاب‌هایی بر اساس شایستگی و عدم تحمل صفر برای تخلف.

در مورد توسعه، گرینسپن خواهان شرایط وام‌گیری عادلانه‌تر برای کشور‌های فقیرتر است، از جمله پایان بازپرداخت بدهی‌هایی که پول مورد نیاز برای خدمات ضروری را مصرف می‌کند.

نامزدهای کنونی دبیر کلی سازمان ملل

در حال حاضر هشت نفر در این رقابت حضور داشتند: ایوون آ-باکی از اکوادور، میشل باشله از شیلی، ماریا فرناندو اسپینوسا از اکوادور، رافائل ماریانو گروسی از آرژانتین، ربکا گرینسپن از کاستاریکا، اولارا اوتونو از اوگاندا، کارولین رودریگز-بیرکت از گویان و ماکی سال از سنگال. 

با این حال، در ۲۱ سپتامبر، نامزدی میشل باشله رسماً پس گرفته شد؛ بنابراین در حال حاضر هفت نامزد باقی مانده‌اند. فهرست رسمی سازمان ملل این تغییر را تأیید می‌کند.

در میان این هفت نفر، گرینسپن و رودریگز-بیرکت در دو دور اخیر رأی‌گیری غیررسمی عملکرد بهتری داشته‌اند، اما هنوز هیچ‌کدام حمایت لازم برای تبدیل شدن به نامزد اجماعی شورای امنیت را به دست نیاورده‌اند. 

ضمن اینکه در نهایت پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا باید با نامزد نهایی مخالفت نکنند؛ سپس نامزد به مجمع عمومی معرفی خواهد شد.

به گزارش تابناک، دوره آنتونیو گوترش در پایان سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و دبیرکل جدید قرار است از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ کار خود را آغاز کند. یکی از ویژگی‌های مهم این رقابت نیز این است که تاکنون هیچ زنی دبیرکل سازمان ملل نشده و چند زن در میان نامزد‌های اصلی قرار دارند.

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ربکا گرینسپن آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
4
4
پاسخ
چرا فقط لاتین تبار ها نامزد میشن!؟ از آسیا نه!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
2
0
پاسخ
هرکسی باشه خوبه ولی حلقه به گوش ترامپ نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
2
1
پاسخ
اگه گروسی هم رئیس سازمان ملل بشه که دیگه ایران فاتحه
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
1
0
پاسخ
گریسپین یهودی است
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
2
0
پاسخ
گروسی میشه
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