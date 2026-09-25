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پزشکیان هر کجا رفته، نماینده مردم ایران بوده است

دکتر مسعود پزشکیان هر کجا رفته، نماینده مردم ایران بوده و بی‌هیچ منتی، هر کاری می‌تواند، در شأن و خارج از شأن رئیس‌جمهور، برای کم‌رنگ کردن کمبودها انجام می‌دهد و حتی نمی‌گذارد این کارها رسانه‌ای شود. اگر برخی مدعیان حزب‌اللهی‌گری جای او بودند و چنین کارهایی می‌کردند، چه پیوست رسانه‌ای که برای چنین کارهایی نمی‌دیدند!
کد خبر: ۱۳۹۵۹۳۷
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، محمدحسین رنجبران، مشاور پیشین وزیر امور خارجه با اشاره به نطق انقلابی، عقلایی و عزتمندانه رئیس‌جمهور پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در یادداشتی با بیان برخی ناگفته‌ها نوشت:

دکتر مسعود پزشکیان از نهم اسفند و شهادت قائد شهید، نقشی بی‌بدیل در کشور ایفا کرده است.

بی‌سروصدا و با اخلاص، پای کار اداره کشور، هماهنگ با سران دو قوه دیگر و دبیر شهید شورای عالی امنیت ملی، در حساس‌ترین شرایط ــ که بعدها تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد ــ ایستاد.

در انتخاب رهبری، به‌رغم برخی مراجعات تأمل‌برانگیز، به‌صراحت گفت: «تابع انتخاب خبرگان رهبری است» و همین‌گونه هم عمل کرد. صادقانه از خودمان بپرسیم: اگر فرد دیگری در رأس ریاست‌جمهوری بود، باز هم این‌گونه بی‌حاشیه و تابع عمل می‌کرد؛ به‌ویژه اگر آن فرد مدعی انقلابی‌گری هم بود؟!

در رسیدگی به درمان جراحات فرزند قائد شهید و رهبر فعلی، از لحظه اول، هم به‌عنوان پزشک و هم در جایگاه نفر دوم کشور، سنگ تمام گذاشت و خیلی از چیزها را نمی‌توان در این زمینه اکنون بیان کرد و شاید بعدها هم بیان نشود که قطعاً درست هم همین است.

به‌رغم تهدیدات، نگذاشت خلأیی از حضور رئیس‌جمهور میان مردم حس شود. با تقسیم کار میان سران قوا، بر تأمین مایحتاج مردم و اداره عالمانه کشور تمرکز کرد و نگذاشت کمبودی به وجود بیاید.

در هر لحظه، با سعه‌صدر انتقادات را شنید و صادقانه، آنجا که باید، مسیرش را اصلاح کرد.

با رهبری جدید در کمترین زمان به هماهنگی رسید و تبعیت را در اولویت قرار داد و مثل همیشه سعی کرده و می‌کند در نقاطی که اختلاف‌نظر پیش می‌آید، صادقانه فقط تبعیت کند؛ که البته وظیفه هر رئیس‌جمهور ولایتمداری هم همین بوده و هست. اما بعضی‌ها در همین نقاط حساس لرزیده و لغزش داشته‌اند و متأسفانه، به‌رغم همه خدمات، عملکردشان خدشه‌دار شده و نامشان به‌عنوان افراد بی‌معرفت و نالوطی ثبت شده است.

دکتر مسعود پزشکیان هر کجا رفته، نماینده مردم ایران بوده و بی‌هیچ منتی، هر کاری می‌تواند، در شأن و خارج از شأن رئیس‌جمهور، برای کم‌رنگ کردن کمبودها انجام می‌دهد و حتی نمی‌گذارد این کارها رسانه‌ای شود. اگر برخی مدعیان حزب‌اللهی‌گری جای او بودند و چنین کارهایی می‌کردند، چه پیوست رسانه‌ای که برای چنین کارهایی نمی‌دیدند!

▪️و در نهایت، رئیس‌جمهور پزشکیان در سازمان ملل نه‌فقط صدای مردم ایران، که صدای مظلومان جهان و تبیین‌کننده صادقانه عملکرد ظالمان و قلدران دنیا شد. از معدود دفعاتی بود که هنگام سخنرانی، خودِ خودِ مسعود پزشکیان بود و الحمدلله در میان برگه‌ها و متن‌های نوشته‌شده گیر که نکرد هیچ، بلکه خودی و غیرخودی را پای گیرنده‌ها و گوشی‌های تلفن همراه گیر انداخت تا حرف‌های به‌حق نماینده صادق مردم ایران را بشنوند و اشک شوق در چشم‌هایشان حلقه زند.

او برای ایران هر کاری می‌کند تا از این پیچ سخت تاریخی عزتمندانه عبور کند. اگر به او انتقادات به‌حق هم دارید، برای کشور با او همدلی و به صداقت ذاتی‌اش اعتماد کنید و بدانید او تابع ولایت و رهبری بوده، هست و خواهد بود و با همان هوشی که در جراحی قلب بهترین درجه علمی را دریافت کرده است، می‌تواند ایران را به جایگاهی که باید برساند، ان‌شاءالله

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محمدحسین رنجبران مسعود پزشکیان رئیس جمهور سازمان ملل سخنرانی مجمع عمومی
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