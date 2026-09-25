یک نقره، ۳ برنز / ۴ فینالیست برای ایران در روز ششم

ورزشکاران کشورمان در ششمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به کسب یک نقره و سه برنز شدند.

به گزارش تابناک، ورزشکاران ایران امروز (جمعه ۳ مهر) در ششمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا در کشور ژاپن در رشته‌های مختلف با رقبای خود به رقابت پرداختند.

در روز ششم، مهدی الفتی در ژیمناستیک صاحب مدال نقره شد و سه مدال برنز در کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان (تیم دو نفره ایران متشکل از علی آقامیرزایی و پیمان قویدل)، تپانچه میکس (تیم وحید گل‌خندان و هانیه رستمیان) و بسکتبال ۳ به ۳ مردان بدست آمد. همچنین تیم‌های کبدی مردان و بانوان ایران به فینال راه یافتند، زهرا زارعی به فینال دوی ۴۰۰ متر صعود کرد و تیم کانو دونفره بانوان با ترکیب هدیه خیرآبادی و مریم شورگشتی به فینال رسید.

گزارش کامل روز ششم بازی‌های آسیایی را در زیر مشاهده می‌کنید:

* کبدی

تیم ملی کبدی مردان کشورمان در دیدار مرحله نیمه نهایی مقابل چین تایپه به میدان رفت و این حریف را با ارائه یک نمایش قدرتمندانه، با نتیجه ۵۹ بر ۲۱ شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت. ملی‌پوشان کشورمان در فینال باید به مصاف هند بروند.

تیم کبدی بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف چین تایپه رفت و برابر این حریف به پیروزی ۲۳ بر ۱۹ دست یافت و راهی فینال شد. تیم کشورمان در فینال باید به مصاف هند برود.

* بوکس

امیر اسماعیلی بوکسور وزن ۹۰+ کیلوگرم ایران در مرحله یک‌هشتم نهایی با «تائه اونگ جو» از کره جنوبی مبارزه کرد و با شکست این حریف راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

اسماعیلی در راند نخست با ارائه مبارزه‌ای قدرتمند، با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و در راند دوم نیز بوکسور کره‌ای ناک اوت شد تا نماینده کشورمان پیروز این دیدار شود.

دانیال شه‌بخش، نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان کشورمان، امروز در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم به روی رینگ رفت. شه‌بخش در دومین مبارزه خود در این رقابت‌ها به مصاف روماتام ساکادا از تایلند رفت که در پایان با نتیجه مشابه ۴ بر یک در هر سه راند، مغلوب حریف خود شد و از رسیدن به مدال بازماند.

* ژیمناستیک

محمدرضا حمیدی در فینال بارفیکس با حریفانی از چین، کره جنوبی، ژاپن (۲ نفر)، قزاقستان، چین تایپه و فیلیپین رقابت کرد و با امتیاز ۱۲.۶۶۶ در رده ششم قرار گرفت. او پس از این رقابت، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

مهدی الفتی ملی‌پوش ایران در پرش خرک به مصاف ۷ ژیمناست دیگر رفت. او در پرش نخست امتیاز ۱۵.۱۰۰ و در پرش دوم امتیاز ۱۳.۹۶۶ را بدست آورد و با امتیاز نهایی ۱۴.۵۳۳ در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. الفتی در دوره قبلی بازی‌های آسیایی نیز به مدال نقره دست یافته بود. در این رقابت «کارلوس یولو» از فیلیپین با امتیاز ۱۴.۵۹۹ قهرمان شد و «کا کی نگ» از هنگ‌کنگ با امتیاز ۱۴.۱۱۶ در رده سوم قرار گرفت.

* بسکتبال ۳ به ۳

تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم قطر به میدان رفت و در جدال با این حریف با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خورد و از صعود به فینال باز ماند.

تیم کشورمان در دیدار رده‌بندی مقابل فیلیپین قرار گرفت و با پیروزی ۲۱ بر ۱۰ به مقام سومی رسید و صاحب مدال برنز شد.

* موج‌سواری

رقابت‌های موج‌سواری بازی‌های آسیایی در بخش شورت‌برد (موج سواری با تخته کوتاه) مردان امروز برگزار شد و داوود خدیر در نخستین راند این مسابقات به رقابت پرداخت. خدیر در گروه خود با کسب ۲.۵۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

رقابت‌های مراحل بعدی شورت‌برد مردان طی روز‌های آینده برگزار خواهد شد و داوود خدیر نیز برای ادامه حضور خود در این رقابت‌ها به آب خواهد زد.

*دوومیدانی

زهرا زارعی در مرحله مقدماتی دوی ۴۰۰ متر بانوان، در گروه سوم با حریفانی از کره جنوبی، ازبکستان، هند، مالزی و ویتنام رقابت کرد و با ثبت زمان ۵۲:۰۰ ثانیه به مقام نخست رسید و راهی فینال شد. فینال این ماده فردا برگزار می‌شود.

حسن تفتیان در مرحله نیمه نهایی دوی ۱۰۰ متر، در گروه اول با حریفانش رقابت کرد و با ثبت زمان ۱۰.۳۳ ثانیه در رده چهارم قرار گرفت و از صعود به فینال باز ماند. تفتیان در بین ۲۴ دونده حاضر در نیمه نهایی، رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داد.

فاطمه محیطی‌زاده نماینده کشورمان در رشته هفتگانه دوومیدانی در شرایطی روز گذشته و امروز در ۶ ماده به رقابت پرداخته بود، از سوی مسئولان برگزاری، دیسکالیفه (اخراج) و از مسابقات کنار گذاشته شد. نام او حتی از جدول رقابت‌ها حذف شده است. بدین ترتیب رکورد‌های قبلی او نیز از بین رفت.

غیراستاندارد بودن کفش‌های محیطی‌زلده دلیل دیسکالیفه شدن این ورزشکار اعلام شده است.

نماینده ماده هفتگانه دوومیدانی ایران پیش از این در بخش پرتاب نیزه با پرتاب ۳۶.۴۱ متری در جایگاه هشتم ایستاده بود. وی در بخش اول که مربوط به دوی ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. این ملی‌پوش دوومیدانی همچنین در بخش پرتاب وزنه با ثبت پرتاب ۱۱.۷۲ متری در رتبه دوم قرار گرفت.

محیطی‌زاده همچنین روز گذشته در دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۱۶ در جایگاه سوم ایستاد و امروز صبح نیز در بخش پرش طول متر با پرش ۵.۹۷ متری در جایگاه اول ایستاد. ۳۶.۴۱، ۳۶.۲۷ متر به ترتیب پرتاب اول و دوم محیطی‌زاده در این ماده بود و پرتاب سوم این دوومیدانی‌کار نیز، خطا شد.

در جدول مسابقات ماده هفتگانه فاطمه محیطی‌زاده در مجموع شش ماده با کسب ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار داشت. تاناکا نماینده ژاپن با ۵۰۱۴ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته بود و کاجیکی دیگر نماینده ژاپن نیز با ۴۸۵۴ امتیاز، سوم بود.

*تنیس روی میز

تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران با پیروزی برابر قزاقستان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. در این دیدار تیم ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان برابر تیم دوبل قزاقستان (کنژیگولوف و ژوبانوف) قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد.

تیم دوبل کشورمان در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل تیم هنگ‌کنگ با ترکیب «چون تینگ وونگ و بالد وین چان» به میدان رفت و ۳ بر یک (۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶، ۹ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۹) این تیم را مغلوب کرد و به جمع ۸ تیم برتر راه یافت.

بنیامین فرجی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش انفرادی، مقابل «مانوش شاه» از هند قرار گرفت و با قبول شکست ۴ بر صفر از صعود به جمع ۱۶ بازیکن برتر باز ماند. نتایج این رقابت ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۵ به ثبت رسید.

نوشاد عالمیان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش انفرادی به مصاف «یو ان پانگ» از سنگاپور رفت و با برتری ۴ بر صفر مقابل این حریف گام به مرحله بعدی گذاشت. عالمیان در این رقابت با نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۳ بر ۱۱، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۸ پیروز شد و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد.

ستایش ایلوخانی در مرحله انفرادی زنان مقابل هینا هایاتا از ژاپن قرار گرفت و نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.

تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری برابر گراسیمنکف و آلن از قزاقستان قرار گرفت و با شکست ۳ بر یک از ادامه مسابقات کنار رفت.

*قایقرانی

در فینال رقابت‌های کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان تیم دو نفره ایران متشکل از علی آقامیرزایی و پیمان قویدل با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد و برنز گرفت. فاصله زمانی قایق ایران با تیم قهرمان تنها یک ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه بود.

محمد نبی رضایی در مسافت ۵۰۰ متر در خط پایان زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ صدم ثانیه را ثبت کرد و با اختلاف ۴ ثانیه و ۵۲۹ صدم ثانیه نسبت به نفر اول، در رده ششم آسیا ایستاد.

*شنا

امیر مطاعی در مرحله مقدماتی ۵۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲۷.۲۸ ثانیه، رکورد ملی این ماده را شکست و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم مجموع، به فینال راه یافت.

او در فینال زمان ۲۷.۴۶ ثانیه را به ثبت رساند و در بین ۱۰ شناگر مرحله نهایی، رتبه ششم را کسب کرد و از کسب مدال باز ماند.

رکوردشکنی مطاعی در ۵۰ متر قورباغه، ششمین رکورد ملی ثبت‌شده توسط شناگران ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی است. پیش از این، مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه و هومر عباسی در ۵۰ متر کرال پشت هر کدام دو بار رکورد ملی را جابه‌جا کرده بودند و تیم ایران نیز در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط یک بار رکورد ملی را کاهش داده بود.

امروز همچنین محمد قاسمی، دیگر ملی‌پوش ایران، در ماده ۴۰۰ متر آزاد، دسته سوم و خط هفتم به رقابت پرداخت و با ثبت زمان ۴:۰۵.۸۷ در جایگاه بیست‌وچهارم مجموع قرار گرفت و از صعود به مرحله بعد بازماند.

*تیراندازی

تیم تپانچه میکس با ترکیب وحید گل‌خندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز و شکستن رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و راهی فینال شد.

در فینال این رقابت‌ها تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. مدال تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت‌ها است.

امروز همچنین نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان در خط آتش ایستادند. در پایان دور مقدماتی در بین ۳۹ تیرانداز، امیر محمد نکونام با ۵۸۲ امتیاز چهاردهم شد، پوریا نوروزیان و هادی غره‌باقی به ترتیب با ۵۷۶ و ۵۶۹ امتیاز و بیست و چهارم و سی و یکم ایستادند. همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و غره‌باقی با ۱۷۲۷ امتیاز در بین ۱۱ تیم در رده هفتم ایستاد.

* قایقرانی

هدیه خیرآبادی و مریم شورگشتی در رقابت‌های کانو دونفره بانوان با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۴۰ هزارم ثانیه در جایگاه نخست نیمه‌نهایی قرار گرفتند و راهی فینال شدند.

این دو ملی‌پوش ایران در رقابت‌های برگزارشده در دریاچه میوشی با زمان ۲:۰۶.۳۴۰ از خط پایان عبور کردند و بالاتر از نمایندگان کره شمالی و ژاپن قرار گرفتند.