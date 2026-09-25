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رئیس پلیس راهور:

رفع نقاط حادثه‌خیز با جدیت پیگیری شود

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر نقش مستقیم زیرساخت‌های شهری در ارتقای ایمنی تردد، توجه ویژه دستگاه‌های متولی مدیریت شهری به الزامات ایمنی در طراحی، توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه هدفمند تجهیزات کنترل و پایش ترافیک را خواستار شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۳۰
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راهور

به گزارش تابناک؛ سردار سید تیمور حسینی در نشست شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی ترافیک در سطح کشور، بر ضرورت توجه ویژه دستگاه‌های متولی مدیریت شهری به الزامات ایمنی در طراحی، توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد.

 

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش مستقیم زیرساخت‌های شهری در ارتقای ایمنی تردد، بر ضرورت توسعه هدفمند تجهیزات کنترل و پایش ترافیک، به‌ویژه دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلفات، تکمیل پوشش سامانه‌های هوشمند و شناسایی و اصلاح نقاط پرتصادف و حادثه‌خیز تأکید کرد.

 

وی همچنین بر لزوم نگاه نظام‌مند به مقوله ایمنی ترافیک و ضرورت هماهنگی میان پلیس راهور، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مدیریت‌های شهری برای اجرای برنامه‌های ایمنی و ترافیکی تأکید کرد.

 

در این نشست، موضوعات مرتبط با ارتقای ایمنی ترافیک در شهر‌های کشور، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز و تقویت تجهیزات و سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 

از دیگر محور‌های مورد توجه، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری متناسب با الزامات ایمنی، ارتقای تجهیزات نظارت و کنترل ترافیک و تسریع در فرآیند شناسایی، اولویت‌بندی و رفع نقاط حادثه‌خیز بود؛ موضوعی که از منظر پلیس راهور، نقش مهمی در کاهش سوانح و ارتقای ایمنی کاربران شبکه معابر شهری دارد.

 

نشست شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور با حضور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری فراجا و جمعی از مسئولان و مدیران حوزه حمل‌ونقل و ترافیک در وزارت کشور برگزار شد.

 

این نشست در راستای تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و ایجاد رویکردی یکپارچه در حوزه ایمنی ترافیک، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هوشمندسازی مدیریت ترافیک شهری برگزار شد.

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راهور رئیس پلیس راهور سردار سید تیمور حسینی شورای عالی ترافیک نقاط حادثه خیز
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