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قالیباف، درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ناطق نوری، درگذشت بردار وی، احمد ناطق‌نوری نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۲۶
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قالیباف

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف امروز جمعه؛ سوم مهرماه در پیامی نوشت: «درگذشت برادر بزرگوارتان جناب آقای احمد ناطق‌نوری، نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های باسابقه عرصه قانون‌گذاری و مدیریت کشور، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

 

حضور ایشان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم شریف نور و محمودآباد و ایفای مسئولیت‌های مختلف پارلمانی، همچنین سال‌ها خدمت در عرصه ورزش کشور و دیگر مسئولیت‌های مدیریتی و مشورتی، برگ‌هایی ارزشمند از کارنامه خدمتگزاری آن مرحوم به شمار می‌آید.

 

این ضایعه را به جنابعالی، خاندان محترم ناطق نوری، خانواده گرامی آن مرحوم و مردم شریف مازندران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی، همنشینی با برادر گلگون کفنتان شهید عباسعلی ناطق نوری و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

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قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیام تسلیت احمد ناطق نوری
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