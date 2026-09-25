قالیباف، درگذشت احمد ناطقنوری را تسلیت گفت
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف امروز جمعه؛ سوم مهرماه در پیامی نوشت: «درگذشت برادر بزرگوارتان جناب آقای احمد ناطقنوری، نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی و از چهرههای باسابقه عرصه قانونگذاری و مدیریت کشور، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.
حضور ایشان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم شریف نور و محمودآباد و ایفای مسئولیتهای مختلف پارلمانی، همچنین سالها خدمت در عرصه ورزش کشور و دیگر مسئولیتهای مدیریتی و مشورتی، برگهایی ارزشمند از کارنامه خدمتگزاری آن مرحوم به شمار میآید.
این ضایعه را به جنابعالی، خاندان محترم ناطق نوری، خانواده گرامی آن مرحوم و مردم شریف مازندران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی، همنشینی با برادر گلگون کفنتان شهید عباسعلی ناطق نوری و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»