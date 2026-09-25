حماس به سخنرانی نتانیاهو واکنش نشان داد
به گزارش تابناک؛ جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: «ادعای اینکه ارتش اسرائیل "اخلاقیترین" است، برای هیچکس در این جهان که شاهد کشتارهای جمعی، جنگ نسلکشی، گرسنگی و تشنگی دادن، کشتار بیرحمانه کودکان و زنان و غیرنظامیان بیدفاع بوده است، قابل قبول نیست».
حماس همچنین سخنرانی نتانیاهو را «توخالی، مملو از دروغ و شعارهای بیاساس» توصیف کرد و گفت اظهارات او عمق بحرانی را که رژیم صهیونیستی با آن مواجه است، آشکار کرد.
این جنبش تأکید کرد که گزارشهای کمیتهها و نهادهای مستقل سازمان ملل، اقدامات انجامشده در غزه را در چارچوب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی توصیف کردهاند و ادعای نتانیاهو درباره انکار «نسلکشی سازمانیافته» با این گزارشها و واقعیتهای میدانی در تضاد کامل است.
حماس همچنین خروج شمار زیادی از هیئتهای کشورهای مختلف از سالن مجمع عمومی هنگام سخنرانی نتانیاهو را نشانه «انزوای بینالمللی» او و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد این اقدام بیانگر افزایش آگاهی جهانی نسبت به وضعیت فلسطینیان و گسترش همبستگی با ملت فلسطین است.
این جنبش در پایان، حضور نتانیاهو در جایگاه سخنرانی مجمع عمومی را با توجه به حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی، «خطای سیاسی» خواند و خواستار محاکمه وی در برابر عدالت بینالمللی شد.
منبع: تسنیم