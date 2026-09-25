تفاوت نشانههای کرونا با آنفلوآنزا
به گزارش تابناک؛ این روزها برای اینکه با فرق کرونا و آنفلوآنزا بیماری بیشتر آشنا شوید، توصیه میکنیم این گزارش را با دقت بخوانید تا اگر خود یا یکی از اعضای خانواده با این دو ویروس درگیر شدند تا حدود زیادی بفهمید با کدام یک از این دو ویروس درگیر شدهاید.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت میزان شیوع بیماریهای تنفسی در حال افزایش است و میزان شیوع ویروس کرونا ۱۷ درصد از مجموع تستهای مبتلایان به بیماریهای تنفسی شایع است.
یک استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره میگوید: میزان سرعت انتقال و سرایت زیر سویه کرونای شایع کنونی، بسیار بالاتر از سویههای قبلی است، اما میزان مرگ و میر و جان گرفتن افراد، توسط این نوع از کرونا از مدلهای قبلی کمتر است.
وی تاکید کرد: تنها راه موثر و پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به ویروسهای شایع به ویژه کرونا و آنفلوآنزا رعایت بهداشت فردی از جمله شستن مرتب دستها، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و تا حد امکان پرهیز سالمندان و مبتلایان به بیماریهای زمینهای در محیطهای پر تراکم و شلوغ است.
فرق کرونا و آنفلوآنزا از نظر علائم و نشانهها
بیماری کرونا و بیماری آنفلوآنزا هر ۲ عفونت ویروسی هستند. ویروسها میکروبهای کوچکی هستند که با حمله به سایر سلولهای زنده میتوانند به حیات خود ادامه دهند. این سلولهای زنده نقش سلول میزبان را برای ویروس بازی میکنند و باعث تکثیر آن میشوند.
بیماری کرونا توسط ویروس SARS-CoV-۲ ایجاد میشود. اما بیماری آنفلوآنزا با ۲ نوع ویروس به نام ویروس آنفولانزای A و B مرتبط است. ویروس آنفولانزای A چند نوع زیرگروه دارد که همه آنها میتوانند باعث آنفولانزا شوند.
هم کرونا و هم آنفلوآنزا بیماری تنفسی هستند، اما تفاوتهای زیادی بین آنها وجود دارد. این تفاوتها را میتوان از جهتهای مختلف بررسی کرد.
۱. دوره کمون یا نهفتگی بیماری
اولین نکتهای که باید در مورد فرق کرونا و آنفولانزا به آن اشاره کنیم، دوره کمون بیماری است. به تعداد روزهایی که بین زمان ورود ویروس به بدن تا بروز اولین علائم بیماری وجود دارد، دوره کمون یا نهفتگی میگویند.
دوره کمون بیماری کرونا ۲ تا ۱۴ روز و به طور میانگین چهار تا پنج روز است. اما آنفولانزا دوره کمون کوتاهتری دارد؛ به طوری که علائم آن بعد از یک تا چهار روز و به طور میانگین بعد از ۲ روز ظاهر میشود.
علائم این دو بیماری میتواند شبیه یکدیگر باشد، اما تفاوتهایی در شروع و شدت علائم وجود دارد. تب، سرفه، گلودرد و خستگی از علائم شایع هستند.
علائم کرونا
شایعترین علائم بیماری کرونا عبارتاند از تب، سرفه، خستگی و تنگی نفس؛ البته علاوه بر علائم فوق، بعضی از افراد ممکن است علائم دیگری هم داشته باشند. این علائم شامل مواردی همچون درد عضلانی، سردرد، آبریزش یا گرفتگی بینی، گلودرد، حالت تهوع یا اسهال، لرز، از دست دادن بویایی و چشایی است.
علائم آنفلوآنزا
بیماران مبتلا به آنفلوآنزا با همه یا تعدادی از علائمی شامل تب لرز، سرفه، خستگی، بدندرد، سردرد، آبریزش یا گرفتگی بینی، گلودرد و حالت تهوع یا اسهال است.
علاوه بر این، علائم گوارشی مثل استفراغ یا اسهال در کودکان مبتلا به آنفلوآنزا شیوع بیشتری دارد.
تشخیص دقیق تنها بر اساس علائم امکانپذیر نیست و در موارد لازم، بررسی پزشکی و آزمایش کمککننده است. شستوشوی مرتب دستها، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و رعایت فاصله با افراد بیمار، از راههای مهم پیشگیری است.
در صورت بروز علائم شدید، بهویژه تنگی نفس یا درد قفسه سینه، مراجعه سریع به پزشک ضروری است.