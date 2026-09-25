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چاقوکشی در اورژانس شیراز+جزییات

در جریان این حادثه، یکی از کارشناسان از ناحیه پهلو و سر و کارشناس دیگر از ناحیه قفسه سینه و دست دچار جراحت شدید شدند و برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۰۲
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چاقوکشی

به گزارش تابناک؛ دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز بامداد امروز، سوم مهرماه، حین انجام مأموریت از سوی همراهان یک بیمار با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

این حادثه ساعت ۰۱:۲۳ دقیقه بامداد امروز جمعه سوم مهر رخ داد و طی آن دو نفر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت مورد حمله همراهان یک بیمار قرار گرفتند.

در جریان این حادثه، یکی از کارشناسان از ناحیه پهلو و سر و کارشناس دیگر از ناحیه قفسه سینه و دست دچار جراحت شدید شدند و برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.

یکی از کارشناسان نیز به دلیل شدت جراحات، پس از انتقال به بیمارستان به اتاق عمل منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
 
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در روز جمعه سوم مهر ما اعلام کرد؛ در جریان این حمله، شیشه آمبولانس اورژانس نیز شکسته شد.

توضیح رئیس اورژانس فارس درباره حمله به کارشناسان اورژانس در شیراز

 این مأموریت برای رسیدگی به یک بیمار اعصاب و روان بود که مواد مصرف کرده و دچار توهم شده بود و قرار بود این بیمار جابه‌جا شود.

 افرادی که به کارشناسان اورژانس حمله کردند، همراه بیمار نبودند، بلکه از افراد حاضر در درگیری بودند که تحت تأثیر مواد و الکل قرار داشتند.

 وضعیت همکاران ما اکنون پایدار است.

 ریه یکی از کارشناسان آسیب دیده بود و به همین دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفت.

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چاقوکشی اورژانس شیراز
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