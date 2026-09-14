رأی دادگاه در خصوص پرونده اختلاس مهدی تاج و تنی چند از مدیران فعلی و سابق فدراسیون فوتبال، جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود و انفصال از خدمت آنها نه یک جریان رسانه‌ای که، یک پرونده قضایی بسیار جدی است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اگرچه شاید خیلی‌ها از محکوم شدن مهدی تاج متعجب نشده باشند، اما با توجه به پیشینه او که پس از هر محکومیتی بازهم در فدراسیون فوتبال ماند و به کار خود ادامه داد، شاید امیدی ندارند که این بار محکومیت او باعث تغییرات گسترده در بنده فدراسیون فوتبال شود. محکومیت اخیر البته فقط مختص تاج نیست و تنی چند از مدیران فدراسیون در این پرونده محکوم شده‌اند که اخیراً تابناک در گزارشی با عنوان «حکمی جدید علیه تاج و همراهان به اتهام اختلاس/ فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد» به ابعاد ماجرا پرداخت.

مهدی تاج و برخی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با برگزاری انتخابات به این فدراسیون بازگشتند و جانشین شهاب‌الدین عزیزی‌خادم و نواب رئیس او شدند که با حکم هیئت رئیسه برکنار شده بودند. در حالی که تاج و همراهانش در صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ هیچ نقشی نداشتند -از قضا با انتخاب ویلموتس و ابتدای مسیر صعود به جام جهانی چیزی نمانده بود که تیم ملی را حذف کنند- بابت صعود تیم ملی به جام جهانی، برای خود پاداش ۲۰ هزار دلاری تعیین کردند و این پاداش نیز از سوی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال پرداخت شد.

اگرچه مهدی تاج بارها ادعا کرده که از ابتدا چنین مبلغی را دریافت نکرده است، اما سازمان بازرسی برای آنهایی که این پول را دریافت کردند و پس از هشدار این سازمان اقدامی برای بازگرداندن پول انجام ندادند یا این کار را دیر انجام دادند، پرونده تشکیل داد. پرونده‌ای که حالا با اتهام اختلاس منجر به صدور کیفرخواست شده و با اجرایی شدن این حکم، مهدی تاج و سایر محکومان این پرونده ضمن اینکه حضورشان در فدراسیون فوتبال ممنوع می‌شود، با انفصال از خدمت مواجه خواهند شد.

برخی رسانه‌ها در این زمینه گزارش داده‌اند که حکم انفصال از خدمت مهدی تاج به دست احمد دنیامالی هم رسیده و وزیر ورزش و جوانان باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد. یعنی دنیامالی به عنوان متولی حال حاضر ورزش کشور، باید حکم انفصال از خدمت مهدی تاج و سایر مدیران فدراسیون فوتبال که هنوز مشغول به فعالیت هستند را به مرحله اجرا در بیاورد تا این فدراسیون تا زمان برگزاری انتخابات جدید با سرپرست اداره شود.

پیگیری‌های خبرنگار تابناک نیز نشان می‌دهد که پرونده انفصال از خدمت مهدی تاج جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود و رئیس فدراسیون فوتبال شانس کمی برای بقا در پستی دارد که حدود یک سال و نیم پیش با برگزاری انتخابات، برای چهار سال دیگر تمدید شد. هرچند انتخابات اسفندماه ۱۴۰۳ هم با ابهامات و شائبه‌های زیادی همراه بود، از جمله «معرفی افراد غیرقانونی برای کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال» که در نهایت منجر به حذف علی کفاشیان و شهاب‌الدین عزیزی خادم دو نامزد دیگر شد تا مهدی تاج بدون رقبای اصلی خود، پیروز انتخابات شود.

حالا رئیس فدراسیون فوتبال با پرونده‌ای مواجه شده که صدور کیفرخواست با اتهام اختلاس، می‌تواند برای او گران تمام شود. اجرای این حکم و انفصال از خدمت برای مدیری که بیش از یک دهه است در فوتبال کشور حضور دارد، هرچه نداشته باشد، یک پوست‌اندازی بزرگ را در فوتبال ایران به همراه خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد اگر حکم دادگاه به احمد دنیامالی رسیده باشد و از وزیر ورزش و جوانان خواسته باشند که مانع از ادامه کار مهدی تاج در فدراسیون فوتبال شود، او برای اجرای این حکم کمی تأمل کند. از آنجایی که ورزش کشور درگیر بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا است و تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال هم در این مسابقات حضور دارد، به نظر می‌رسد وزیر ورزش حداقل تا پایان این بازی‌ها صبر کند و پس از آن تصمیم بگیرد.

البته شاید برخی همچون همیشه این ادعا را مطرح کنند که در صورت برکنار مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل پرونده‌های قضایی، فوتبال ایران از سوی فیفا تحت فشار قرار بگیرد یا در بالاترین حد خود منجر به تعلیق فوتبال ایران شود، اما چنین اتفاقی برای فوتبال ایران رقم نمی‌خورد. تابناک پیش از این هم گزارش داده بود «صراحت قوانین فیفا مانع تأیید مهدی تاج» برای حضور در انتخابات می‌شود و او به دلیل داشتن پرونده باز یا آرای محکومیت قضایی نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند [که کمیته بدوی انتخابات چنین نظری نداشت] اما فیفا در صورتی که دادگاه رسمی یک کشور، فردی را محکوم کند و این فرد به دلیل محکومیت نتواند به فعالیت خود در فوتبال ادامه دهد، برخلاف رأی دادگاه از یک مدیر دفاع نمی‌کند. تنها مسئله فیفا با دولت‌ها، موضوع دخالت در امور فوتبال است که این موضوع شامل آرای قضایی نیست و اساسنامه فیفا هم از مقابله نهادهای قضایی با هرنوع جرمی استقبال می‌کند.

فدارسیون فوتبال پس از اینکه خبر صدور کیفرخواست برای مهدی تاج با اتهام اختلاس منتشر و پیرو آن آمده بود که او و سایر محکومان پرونده از حضور در این فدراسیون منع می‌شوند و انفصال از خدمت خواهند شد، سعی کرد فضا را آرام کند. اگرچه فدراسیون فوتبال به توضیحات محمد علی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی این فدراسیون اکتفا کرد، اما گویا مسئله به این سادگی نیست. رأی دادگاه در خصوص پرونده اختلاس مهدی تاج و تنی چند از مدیران فعلی و سابق فدراسیون فوتبال، جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود و انفصال از خدمت آنها نه یک جریان رسانه‌ای که، یک پرونده قضایی بسیار جدی است. پرونده‌ای که احتمالاً به زودی ابعاد آن گسترده‌تر خواهد شد و فدراسیون فوتبال پس از یک دوره کوتاه سرپرستی، دوباره وارد پروسه انتخاباتی می‌شود.