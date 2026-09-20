بسکتبال صاحب اولین مدال کاروان ایران شد/ برنز بازیهای آسیایی برای آسمان خراشها
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی بسکتبال ایران امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ در سالن بینالمللی آیچی به مصاف چین رفت و با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ به پیروزی رسید تا مدال برنز این دوره از بازیهای آسیایی را از آن خود کند.
چین در کوارتر نخست ۱۷ بر ۱۲ به برتری رسید، اما ملیپوشان ایران در کوارتر دوم ۱۷ بر ۱۴ پیروز شدند تا دو تیم با برتری ۳۱ بر ۲۹ چین به نیمه نخست بروند. ایران در کوارتر سوم نمایش بهتری داشت و با نتیجه ۲۶ بر ۱۵ به پیروزی رسید. کوارتر چهارم نیز با نتیجه ۲۴ بر ۲۴ به پایان رسید تا ایران در مجموع ۷۹ بر ۷۰ پیروز شود.
متین آقاجانپور با کسب ۲۱ امتیاز، بهترین امتیازآور ایران در این دیدار بود و پیتر گرگوریان نیز با ۱۵ امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.
با این پیروزی، تیم ملی بسکتبال ایران به مدال برنز بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ دست یافت. ایران پیش از این در مرحله گروهی با صدرنشینی راهی مرحله حذفی شده بود و پس از پیروزی برابر بحرین در مرحله یکچهارم نهایی، در نیمهنهایی مقابل کره جنوبی شکست خورد و به دیدار ردهبندی رسید. چین نیز پس از صدرنشینی در مرحله گروهی و پیروزی برابر عربستان در یکچهارم نهایی، در نیمهنهایی مغلوب ژاپن شده بود.
چین یکی از پرافتخارترین تیمهای بسکتبال آسیا در بازیهای آسیایی است و پیش از این موفق به کسب هشت مدال طلا، دو نقره و دو برنز در این رقابتها شده بود.
محمدرضا داورزنی، عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و مشاور وزیر ورزش و جوانان، و رضا شجیع، رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، نیز با حضور در سالن بینالمللی آیچی، این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.