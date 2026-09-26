انتقاد صدا و سیما از دیدار دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی، آن هم با تکیه بر ادبیات احساسی و انتساب پیامک‌های اعتراضی، این پرسش ایجاد می‌کند که آیا در میانه جنگ و نگرانی مردم، تضعیف مسیرهای دیپلماتیک به حل بحران کمک می‌کند یا صرفاً بر التهاب جامعه می‌افزاید؟

به گزارش تابناک، صداوسیما در برنامه‌ای مدعی شده است که طی یک ساعت، ۱۰۰ هزار پیامک در اعتراض به عملکرد دیپلمات‌های ایران در سازمان ملل و دیدار عراقچی و ویتکاف دریافت کرده و در همین چارچوب، با اشاره به کودکان دانش‌آموز و خانواده‌های میناب، عملکرد تیم دیپلماسی را زیر سؤال برده است.

صدا و سیما هر اقدام دیپلماتیکی را به جنجال رسانه‌ای تبدیل نکند

استفاده از رنج و نگرانی مردم برای ایجاد تقابل میان «میدان» و «دیپلماسی» اما نمی‌تواند پاسخ مناسبی به یک مسئله پیچیده ملی باشد. در شرایطی که جامعه با تبعات جنگ، ناامنی و نگرانی‌های متعدد مواجه است، رسانه ملی بیش از هر چیز باید به کاهش التهاب و ارائه تصویری مسئولانه از مسائل کشور کمک کند، نه اینکه هر اقدام دیپلماتیک را به موضوعی برای جنجال رسانه‌ای تبدیل کند.

دیپلماسی یکی از ابزارهای تامین منافع ملی است

دیپلماسی، در امتداد میدان و یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی است، نه نقطه مقابل آن. همان‌طور که در میدان، هر اقدامی که بدون تحمیل هزینه و تلفات، امتیازی از طرف مقابل بگیرد می‌تواند یک دستاورد محسوب شود، در عرصه دیپلماسی نیز هر گامی که بتواند تهدید را کاهش دهد، فرصت ایجاد کند یا امتیازی برای کشور به همراه داشته باشد، بخشی از تأمین منافع ملی است.

نمی‌توان از یک سو بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمن تأکید کرد و از سوی دیگر، هر تماس و گفت‌وگوی دیپلماتیک را با ادبیات تخریبی به اقدامی مشکوک تبدیل کرد.

از سوی دیگر، این تصور که تیم مذاکره‌کننده می‌تواند بدون هماهنگی با مقامات عالی‌رتبه کشور و رهبری، رأساً درباره مسائل اساسی تصمیم بگیرد، نادیده گرفتن ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

مذاکره کنندگان مجری سیاست‌های تعیین شده هستند

مذاکره‌کنندگان مجری سیاست‌های تعیین‌شده هستند و تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان سیاست خارجی در سطوح عالی نظام انجام می‌شود. بنابراین اگر نقدی به یک مذاکره یا دیدار وجود دارد، مسیر حرفه‌ای آن، بررسی دقیق محتوای مذاکره و نتایج احتمالی آن است، نه ایجاد این شبهه که دیپلمات‌ها خودسرانه وارد گفت‌وگو شده‌اند.

برای پایان دادن به هر جنگی گفتگو و مذاکره ضروری است

در نهایت باید پرسید در شرایط جنگی و پرتنش، آیا راه‌حل مشکلات، افزایش استرس، تخریب و تقابل رسانه‌ای است یا استفاده از همه ابزارهای ممکن برای کاهش تنش و حل بحران؟ هیچ جنگی تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند و برای پایان دادن به هر جنگ، سوءتفاهم یا بحران، در نهایت گفت‌وگو و مذاکره ضروری است.

تخریب دیپلماسی راهی برای حل بحران باقی نمی‌گذارد

رسانه ملی اگر خود را بخشی از منظومه منافع ملی می‌داند، باید به جای تبدیل دیپلماسی به موضوعی برای جنجال، عملکرد مذاکره‌کنندگان را با معیار نتیجه و منافع ایران نقد کند؛ چراکه دیپلماسی ضعیف می‌تواند خسارت‌بار باشد، اما تخریب اصل دیپلماسی نیز راهی برای حل بحران باقی نمی‌گذارد.