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جنجال رسانه‌ای صدا و سیما و دیپلماسی

صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است

انتقاد صدا و سیما از دیدار دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی، آن هم با تکیه بر ادبیات احساسی و انتساب پیامک‌های اعتراضی، این پرسش ایجاد می‌کند که آیا در میانه جنگ و نگرانی مردم، تضعیف مسیرهای دیپلماتیک به حل بحران کمک می‌کند یا صرفاً بر التهاب جامعه می‌افزاید؟
کد خبر: ۱۳۹۵۸۹۰
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2423 بازدید
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۳۴

صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است

به گزارش تابناک، صداوسیما در برنامه‌ای مدعی شده است که طی یک ساعت، ۱۰۰ هزار پیامک در اعتراض به عملکرد دیپلمات‌های ایران در سازمان ملل و دیدار عراقچی و ویتکاف دریافت کرده و در همین چارچوب، با اشاره به کودکان دانش‌آموز و خانواده‌های میناب، عملکرد تیم دیپلماسی را زیر سؤال برده است.

صدا و سیما هر اقدام دیپلماتیکی را به جنجال رسانه‌ای تبدیل نکند

استفاده از رنج و نگرانی مردم برای ایجاد تقابل میان «میدان» و «دیپلماسی» اما نمی‌تواند پاسخ مناسبی به یک مسئله پیچیده ملی باشد. در شرایطی که جامعه با تبعات جنگ، ناامنی و نگرانی‌های متعدد مواجه است، رسانه ملی بیش از هر چیز باید به کاهش التهاب و ارائه تصویری مسئولانه از مسائل کشور کمک کند، نه اینکه هر اقدام دیپلماتیک را به موضوعی برای جنجال رسانه‌ای تبدیل کند.

دیپلماسی یکی از ابزارهای تامین منافع ملی است

دیپلماسی، در امتداد میدان و یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی است، نه نقطه مقابل آن. همان‌طور که در میدان، هر اقدامی که بدون تحمیل هزینه و تلفات، امتیازی از طرف مقابل بگیرد می‌تواند یک دستاورد محسوب شود، در عرصه دیپلماسی نیز هر گامی که بتواند تهدید را کاهش دهد، فرصت ایجاد کند یا امتیازی برای کشور به همراه داشته باشد، بخشی از تأمین منافع ملی است.

نمی‌توان از یک سو بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمن تأکید کرد و از سوی دیگر، هر تماس و گفت‌وگوی دیپلماتیک را با ادبیات تخریبی به اقدامی مشکوک تبدیل کرد.

از سوی دیگر، این تصور که تیم مذاکره‌کننده می‌تواند بدون هماهنگی با مقامات عالی‌رتبه کشور و رهبری، رأساً درباره مسائل اساسی تصمیم بگیرد، نادیده گرفتن ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

مذاکره کنندگان مجری سیاست‌های تعیین شده هستند

مذاکره‌کنندگان مجری سیاست‌های تعیین‌شده هستند و تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان سیاست خارجی در سطوح عالی نظام انجام می‌شود. بنابراین اگر نقدی به یک مذاکره یا دیدار وجود دارد، مسیر حرفه‌ای آن، بررسی دقیق محتوای مذاکره و نتایج احتمالی آن است، نه ایجاد این شبهه که دیپلمات‌ها خودسرانه وارد گفت‌وگو شده‌اند.

برای پایان دادن به هر جنگی گفتگو و مذاکره ضروری است

در نهایت باید پرسید در شرایط جنگی و پرتنش، آیا راه‌حل مشکلات، افزایش استرس، تخریب و تقابل رسانه‌ای است یا استفاده از همه ابزارهای ممکن برای کاهش تنش و حل بحران؟ هیچ جنگی تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند و برای پایان دادن به هر جنگ، سوءتفاهم یا بحران، در نهایت گفت‌وگو و مذاکره ضروری است.

تخریب دیپلماسی راهی برای حل بحران باقی نمی‌گذارد

رسانه ملی اگر خود را بخشی از منظومه منافع ملی می‌داند، باید به جای تبدیل دیپلماسی به موضوعی برای جنجال، عملکرد مذاکره‌کنندگان را با معیار نتیجه و منافع ایران نقد کند؛ چراکه دیپلماسی ضعیف می‌تواند خسارت‌بار باشد، اما تخریب اصل دیپلماسی نیز راهی برای حل بحران باقی نمی‌گذارد.

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برچسب ها
مذاکره ایران و آمریکا تیم مذاکره کننده صدا و سیما دیپلماسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
یاشار از سلماس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
16
77
پاسخ
چون مخاطبینش حداقلی هست و فقط میدانی ها می بینندش میخواد براشون خود شیرینی کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
دقیقا برنامه باید متناسب با مخاطب باشد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
مخاطب صداوسیما بایدتمام مردم باشند نه یک گروه خاص ازجیب بیت المال که مال تمام مردم هست صورتحساب بفرسته وازبودجه مردم صافش کنه وبعد تمام پول وخرج یک جریان یاحذب کندحرام هست وحق الناس دارد بدون شک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
چون دست همفکران جلیلی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
اینکه میگین مخاطب حد اقلی قابل قبول نیست اولا توهر خونه ای اگه س 3تا تلوزیون نباشه یابیشتر 2تا حتما هست مغازه ها ماشینا و موبایلا اگه چیزی جا انداختم نمیدونم خودتون اضافه کنید ببینید با این حجم از امار تلوزیون اینکه بگیم مخاطب حداقلی کم بیراه نیست .تازه هر برنامه ای که تمام میشه مجری ها کلی خداحافظی میکنن تا مردم برن یه ابی میوه ای چیزی بخورن ولی کو حرکت همه پای تلوزیون میخکوب هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
13
66
پاسخ
صدا و سیما منافع شخصی، جناحی و باندی را بر منافع ملی ترجیح می دهد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
دقیقا مثل اصلاحات چی ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
هیچ کس غیر از اصلاح طلب ها حق اظهار نظرم ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
15
53
پاسخ
مگه کسی هم شبکه های
صدا و سیما رو نگاه میکنه ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
10
49
پاسخ
دستورات را اجرا میکنه !
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
12
48
پاسخ
فقط کسانی که در تجمعات شرکت میکنند صدا و سیما را تماشا میکنند آن هم برای مخاطب خاص خودش برنامه مطلوب میسازد دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
والا ما نه صدا سیما نگاه میکنیم نه ماهواره ، تلویزیونمون هم سال هاست خرابی چون کسی نمیبینه درستش نکردیم، همه سرشون تو لپتاپه تو خونه ما. تجمعات هم میریم. انقدر کامنت مسخره نزار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
6
44
پاسخ
وقتی این گروه از لحاظ مالی تامین هستند و از نبود مواد اولیه گرفته تا تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و در نتیجه فروپاشی بنیان خانواده ها چیزی نمیدانند ( نمیخواهند که بدانند) و منافع شخصی خودشان مهم است انتظار دیگری نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
15
16
پاسخ
درود بر شرفت تابناک
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
سیاه بازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
11
50
پاسخ
متاسفانه اقلیت ۱۰ درصدی برای اکثریت ۹۰ درصدی تصمیم می گیرن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
آقا ۱۰ درصد هن نیستن ، خیلی باشن ۵ درصد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
چرا 5 درصد اضافه کردی، این جماعت 5 درصد هستند و مملکت را میدان تاخت و تاز خود کرده اند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
شما چند درصدی؟
شما هم اکثریت نیستید
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
از شما افراطی ها و پایداری چه ها خیلی بیشتر هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
6
27
پاسخ
صدا و سیما قعاً زیر 10 در صد مخاطب دارد
متاسفانه به همین دلیل است که اینقدر ریزش مخاطب دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
6
22
پاسخ
چون گردانندگان صدا و سیما خودشان هم نمی دانند تکلیف شان با زندگی خودشان چیست؟ با خودشان چند چند هستند؟
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