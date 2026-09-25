سوزان ساراندون و هانا اینبیندر، دو ستاره شناخته‌شده هالیوود ، این بار نه روی فرش قرمز، که با دستبند پلیس نیویورک دیده شدند؛ در اعتراض به حضور بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل و جنگ غزه

فرش قرمز شناخته می‌شود؛ اما گاهی یک قاب خیابانی از هر صحنه سینمایی ماندگارتر می‌شود. روز پنجشنبه، در نیویورک، دوربین‌ها دو چهره آشنا را در میان معترضان به حضور بنیامین سوزان ساراندون و هانا اینبیندر. به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هالیوود همیشه با نور، دوربین وشناخته می‌شود؛ اما گاهی یک قاب خیابانی از هر صحنه سینمایی ماندگارتر می‌شود. روز پنجشنبه، در نیویورک، دوربین‌ها دو چهره آشنا را در میان معترضان به حضور بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل ثبت کردند؛

هر دو بازیگر بازداشت شدند؛ در تجمعی که معترضان در آن شعارهایی در حمایت از فلسطین و علیه ادامه جنگ در غزه سر می‌دادند. پلیس نیویورک اعلام کرد معترضان پس از هشدار مأموران برای ترک محل، همچنان یک تقاطع را مسدود کرده بودند و شماری از آنها بازداشت شدند. روی پلاکاردهای تجمع نیز عباراتی مانند «تسلیح اسرائیل را متوقف کنید» و «جنگ را پایان دهید» دیده می‌شد.

ساراندون؛ ستاره‌ای که از فرش قرمز به خیابان رسید

سوزان ساراندون برای چند نسل از سینمادوستان نامی آشناست؛ بازیگری که با فیلم‌هایی چون «تلما و لوئیز»، «مرده‌ای راه می‌رود»، «نمایش وحشت راکی» و «جادوگران ایست‌وود» در سینمای آمریکا ماندگار شده است.

او برای بازی در «مرده‌ای راه می‌رود» اسکار بهترین بازیگر زن را گرفت؛ اما سال‌هاست که بخشی از شهرتش خارج از قاب سینما و در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است.

ساراندون در سال‌های اخیر بارها درباره فلسطین و جنگ غزه موضع گرفته و حتی در جشنواره ونیز امسال گفت که به دلیل مواضعش، با پیامدهای حرفه‌ای مواجه شده است. او مدعی شد برخی پروژه‌ها را به همین دلیل از دست داده است؛ ادعایی که خود او مطرح کرده و رسانه‌ها نیز آن را گزارش کرده‌اند.

حالا تصویر تازه او، با دستان بسته در خیابان‌های نیویورک، به یکی از تصاویر خبرساز این روزهای هالیوود تبدیل شده است.

ستاره «Hacks»؛ از کمدی تلویزیونی تا اعتراض خیابانی

اما در کنار ساراندون، نام دیگری توجه مخاطبان تلویزیون را جلب کرد: هانا اینبیندر

اینبیندر، بازیگر و کمدین ۳۱ ساله آمریکایی، با بازی در سریال موفق Hacks به شهرت رسید. او در این سریال نقش «آوا دنیلز»، نویسنده جوان و بلندپروازی را بازی می‌کند که در کنار یک کمدین باسابقه قرار می‌گیرد. این نقش برای اینبیندر چندین نامزدی و جایزه به همراه داشت و او در سال ۲۰۲۵ جایزه امی بهترین بازیگر زن نقش مکمل در یک سریال کمدی را دریافت کرد. اما این بار خبری از صحنه اهدای جایزه نبود.

ویدیویی که از لحظه بازداشت او منتشر شده، اینبیندر را در حالی نشان می‌دهد که مأموران پلیس او را از میان تجمع خارج می‌کنند. او هنگام انتقال نیز شعار «نتانیاهو از نیویورک برو» سر داد.

اینبیندر پیش‌تر نیز گفته بود که برایش هزینه سکوت درباره فلسطین از هزینه حرف زدن بیشتر است. او سال گذشته هنگام دریافت جایزه امی نیز در پایان سخنرانی خود از فلسطین حمایت کرد.

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فقط ساراندون و اینبیندر نبودند

ماجرا به این دو بازیگر ختم نشد. در میان چهره‌های شناخته‌شده حاضر در تجمع، نام سینتیا نیکسون، الیوت پیج، ایندیا مور، سارا شرمن، مری بث بارون و کلب هیرون نیز مطرح شده است. طبق گزارش‌ها، نیکسون و پیج در تجمع حضور داشتند اما بازداشت نشدند.

سینتیا نیکسون برای مخاطبان تلویزیون چهره‌ای آشناست؛ بازیگر نقش «میراندا هابز» در سریال مشهور Sex and the City. حضور او در اعتراضات مرتبط با غزه نیز سابقه دارد. الیوت پیج، بازیگر فیلم‌هایی چون Juno و Inception نیز در جمع معترضان دیده شد؛ چهره‌ای که پیش از این هم درباره مسائل اجتماعی و حقوق بشری مواضع عمومی داشته است.

در واقع، تجمع نیویورک تصویری از بخشی از جامعه هنری آمریکا ارائه کرد که ترجیح داده‌اند درباره جنگ غزه سکوت نکنند؛ حتی اگر حضورشان در چنین تجمعی برایشان هزینه حرفه‌ای یا اجتماعی داشته باشد.

وقتی موسیقی هم صدای فلسطین شد

در دنیای موسیقی هم مکلمور یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایی است که در سال‌های اخیر آشکارا از فلسطینیان حمایت کرده است. او با انتشار قطعه Hind’s Hall به یکی از صداهای اعتراضی موسیقی آمریکا درباره جنگ غزه تبدیل شد و در ماه‌های اخیر نیز مواضعش را ادامه داده است.