همدردی بازیگر یهودی هالیوود با مردم غزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در پست بری که با شعارهای «اکنون حرف بزنید غزه گرسنه است» همراه بود و هشتگ #LetAidIn (اجازه ورود کمکها را دهید) را تکرار میکرد، نام هنرمندان دیگری، چون هانا اینبیندر، ناتاشا راثول، نیکولا کوگلن، محمد عامر و مارک رافالو نیز دیده میشد.
انتشار این استوری بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا کرد. در بخش نظرات بازنشر همین پست در پلتفرم ردیت، بسیاری از کاربران اقدام بری را تحسین کردند.
کاربری نوشت: اینکه هنرمندان یهودی به حمایت از فلسطین برمیآیند را دوست دارم.
کاربر دیگری با اشاره به شخصیت «انی» که این بازیگر ۴۲ساله در سریال «انجمن» ایفا میکرد، نوشت: انی بهترینه!
عدهای دیگر از کاربران نیز از این اقدام بری بهعنوان عاملی برای توجه دوباره به آثار او یاد کردند. یکی از آنها گفت: حالا به دیدن فیلم جدید او و دیو فرانکو فکر میکنم. دیگری افزود: فیلمش را دیشب برای اولین بار دیدم و واقعاً عالی بود. حتماً تماشا کنید، او کار فوقالعادهای کرده است.
اشاره این کاربران به فیلم «با هم» (۲۰۲۵) به کارگردانی مایکل شنکس است. این اثر که در ژانر وحشت جسمی (بادی هارور) ساخته شده است پس از اولین نمایش در جشنواره فیلم ساندنس با استقبال تماشاگران روبهرو شد و کمپانی مشهور نئون حق پخش جهانی فیلم را به مبلغ ۱۷ میلیون دلار به دست آورد. در نهایت فیلم پس از اکران در ماه جولای با واکنشهای مثبتی از سوی منتقدان همراه بود و ۲۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
همبستگی با مردم غزه در میان هنرمندان در بحبوحه بحران انسانی در این باریکه تحت محاصره روبهافزایش است. موجی که در ماههای اخیر در جشنوارههای بینالمللی از جمله جشنواره فیلم ونیز و جشنواره بینالمللی تورنتو (تیف) نمود پیدا کرد و بسیاری از هنرمندان نیز در صفحات شخصی خود در شبکههای اجتماعی اقدامات اسرائیل را بهشدت محکوم کرده و از نسلکشی و حمایت دولتهایشان از این رژیم انتقادهای تندی مطرح کردهاند.
با آغاز جنگ رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴ هزار و نهصد فلسطینی در حملات اسرائیل به شهادت رسیدهاند و بیش از ۱۶۴ هزار و نهصد و بیست و شش نفر نیز زخمی شدهاند. علاوه بر بمبارانهای زمینی و هوایی، از دوم مارس، مقامات اسرائیلی تمامی گذرگاههای مرزی غزه را به طور کامل بستند و جمعیت ۲.۴ میلیوننفری این منطقه را بهسوی قحطی سوق دادند که موجی از خشم و همدردی جهانی را برانگیخته است.
شمار قربانیان مرتبط با قحطی در حدود بیست و چهار ماه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون به ۴۲۵ نفر رسیده است که از این میان ۱۴۵ تن، کودک بودهاند.
قحطی تاکنون در شمال غزه تأیید شده و بر اساس گزارش «طبقهبندی یکپارچه سطح امنیت غذایی» سازمان ملل متحد (IPC) پیشبینی میشود تا پایان سپتامبر به منطقههای دیر البلح و خانیونس در مرکز و جنوب غزه نیز گسترش یابد.
