مهدی الفتی در رقابت‌های ژیمناستیک بازی‌های آسیایی و در پرش خرک موفق به مدال آوری شد و مدال نقره را از آن خود کرد.

به گزارش تابناک؛ مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازی‌های آسیایی با اجرای دو پرش، نمره‌های ۱۵.۱ و ۱۳.۹۶۶ را به دست آورد و با میانگین ۱۴.۵۳۳، تنها با اختلاف ۶۶ هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست، به مدال نقره دست یافت.

کارلوس یولو، قهرمان المپیک پاریس، با اختلافی اندک مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد.

پیش از این نیز آرمان خدایی در فینال خرک حلقه موفق به کسب مدال نقره شده بود تا ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی دو مدال نقره به دست آورده باشد.

مدل نقره مهدی الفتی یازدهمین مدال نقره و بیست وسومین مدال کاروان ایران به شمار می آید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا



* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره



* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

مدال برنز



* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

منبع: مهر