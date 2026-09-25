پزشکیان: همچنان خواهان توافق با آمریکا هستیم

رئیس‌جمهور ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با فاکس‌نیوز، ضمن تأکید بر آمادگی تهران برای ادامه مسیر توافق با آمریکا، گفت ایران خواهان جنگ نیست اما در صورت حمله، از خود دفاع خواهد کرد. پزشکیان همچنین درباره برنامه هسته‌ای، تنگه هرمز، وضعیت رهبر ایران و ادعاها درباره حادثه دی و ترور دونالد ترامپ توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز ضمن تأکید بر اینکه تهران آغازگر جنگ نبوده است، گفت ایران در صورت ادامه حملات از خود دفاع خواهد کرد و همچنان برای پیشبرد توافق با آمریکا آمادگی دارد.

پزشکیان درباره موضع ایران در قبال جنگ گفت: «ما به دنبال جنگ نیستیم، اما هرگاه به ما حمله شود، ناچار به دفاع از خود هستیم.»

رئیس‌جمهور افزود: «ما هرگز آغازگر جنگ نبوده‌ایم، اما اگر آنها بخواهند به نبرد با ما ادامه دهند، پاسخی قاطع خواهیم داد.»

پزشکیان: همچنان خواهان پیشبرد توافق با آمریکا هستیم

پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا اظهار کرد: «با ترامپ به توافق رسیدیم؛ توافق امضا شد و همچنان مایل و مشتاق به پیشبرد آن هستیم. چارچوب توافق نیز مورد توافق قرار گرفته بود.»

او درباره تنگه هرمز گفت: «ما تنگه هرمز را نبسته بودیم؛ تنگه باز بود. آنها بدون هیچ توجیه یا چارچوب قانونی به ما حمله کردند.»

پزشکیان درباره تفاهم‌نامه مورد اشاره در مذاکرات نیز گفت: «قرار بود بر اساس این تفاهم‌نامه (MOU)، تیمی تشکیل دهیم تا هرگونه سوءتفاهم را برطرف و ناهماهنگی‌ها را اصلاح کند. اما هیچ‌گاه فرصت پیدا نکردیم این تیم را تشکیل داده و راه‌اندازی کنیم... دو طرف باید مشخص شوند و کانال‌های ارتباطی باز و مستقیمی میان آنها وجود داشته باشد تا از وقوع چنین مواردی جلوگیری شود.»

رئیس‌جمهور ایران در ادامه با اشاره به بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن گفت: «می‌بینید، مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که میان ما بی‌اعتمادی عمیقی شکل گرفته است. دلیل آن هم این است که پیش‌تر، در چارچوب برجام، ما به توافقی دست یافتیم؛ اما رئیس‌جمهور شما آن توافق را کنار گذاشت.»



تعهد ایران به معاهده عدم اشاعه

پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ما اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی را در چارچوب حقوق بین‌الملل و معاهده عدم اشاعه هسته‌ای کنار خواهیم گذاشت.»

رئیس‌جمهور تأکید کرد: «به تمام تعهدات خود در چارچوب معاهده عدم اشاعه هسته‌ای پایبند خواهیم بود.»



پزشکیان: انسان‌ها نباید موجب مرگ انسان دیگری شوند

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «ما هرگز به دنبال جنگ نبوده‌ایم و نیستیم. من عمیقا معتقدم که انسان‌ها نباید موجب مرگ انسان دیگری شوند.»

پزشکیان افزود: «ما قرار است برگزیدگان خلقت باشیم؛ وقتی می‌توانیم مسائل را از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کنیم، نباید به کشتن یکدیگر متوسل شویم.»

او ادامه داد: «اما اسرائیل با تحریکات خود، این جنگ را بر ما تحمیل کرده است؛ با این حال، ما خواهان ادامه آن نیستیم. این آمریکاست که باید انتخاب کند آیا می‌خواهد به این وضعیت پایان دهد یا خیر.»



پزشکیان: هدیه ترامپ به مردم ایران موشک و ویرانی بود

پزشکیان درباره مواضع دونالد ترامپ گفت: «ترامپ مدام می‌گفت: "می‌خواهم برای مردم ایران هدیه‌ای بیاورم"، اما هدیه‌ای که آنها برای ما آوردند، موشک‌های هدایت‌شونده، تسلیحات سنگین و ویرانی بود.»

رئیس‌جمهور افزود: «آنچه آنها واقعا به دنبال آن هستند، دامن زدن به وقایعی در کشور است که زمینه را برای فروپاشی نظام، جامعه و دولت فراهم کند.»

پزشکیان همچنین با اشاره به شرایط ایران گفت: «ما تا آخرین لحظه مقاومت خواهیم کرد. بله، قطعا مشکلات اقتصادی داریم، اما برای بقا، هر سختی‌ای را پشت سر می‌گذاریم و ایستادگی می‌کنیم.»

پزشکیان: پول ایران در چین مسدود است

پزشکیان درباره مسدود بودن منابع مالی ایران در چین گفت: «یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، مسدود بودن پول ما در چین است.»

او افزود: «ما حتی نمی‌توانیم پول خود را از کشوری که به آن کالا صادر کرده‌ایم، خارج کنیم، چه رسد به اینکه بخواهیم از آن منابع برای پرداخت به طرفی دیگر در گوشه‌ای دیگر از جهان استفاده کنیم.»

پزشکیان این موضوع را در پاسخ به پرسش مجری فاکس‌نیوز درباره منابع مالی گروه‌های مقاومت در منطقه مطرح کرد.

پزشکیان درباره حادثه دی: شماره ملی ارائه کنند

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مجری فاکس‌نیوز درباره حادثه دی و شمار کشته‌شدگان پرسید و خطاب به پزشکیان گفت: «آقای رئیس‌جمهور، منظورم همان حادثه ژانویه است. شما جراح قلب هستید. نیروهای امنیتی ایران چند ایرانی را کشتند؟»

پزشکیان در پاسخ گفت: «ببینید چندان هم دشوار نیست. می‌توانید افرادی را به آنجا بفرستید تا حقیقت را مشخص و احراز کنند. آنچه فلان و بهمان نشریه در خارج از کشور گزارش می‌کند، با روایت دقیق و مستند از وقایع مطابقت ندارد.»

او افزود: «وقتی می‌گویند ۱۰ هزار نفر یا ۱۷ هزار نفر، چرا دست‌کم دو شماره ملی ارائه نمی‌کنند؟»

