طرح تازه برای باز شدن گره هرمز!

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در نشستی جداگانه با گروهی از خبرنگاران در نیویورک گفت طرحی از طریق میانجی‌ها در جریان مذاکرات این هفته به مقام‌های آمریکایی ارائه شده است که در صورت پذیرش، به بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات پس از هفت روز منجر خواهد شد.



ان‌بی‌سی نوشت: عراقچی پس از بیان این سخنان گفت، این طرح می‌تواند به‌محض موافقت آمریکا آغاز شود و تأکید کرد که مفاد آن فراتر از توافقی که ترامپ در ماه ژوئن امضا کرده، نیست؛ توافقی که عموماً از آن با عنوان تفاهم‌نامه یاد می‌شود.



عراقچی گفت: ««ما از طریق میانجی‌ها طرحی را به ایالات متحده ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن، اگر شرایط مشخصی برآورده شود، تنگه هرمز در پایان هفت روز باز خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می‌شود.»



او افزود: «شرایطی که از آمریکا خواسته‌ایم، چیز جدیدی نیست و چیزی فراتر از آنچه در توافق اسلام‌آباد وجود داشت نیست؛ توافقی که رئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کرده بود.»



عراقچی خاطرنشان کرد یکی از شروط این طرح، موافقت آمریکا با مسیر عبور دریایی از تنگه هرمز است که میان ایران و عمان بر سر آن توافق شده است.



کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداد.

منبع: انتخاب