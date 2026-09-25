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تصمیم جنجالی کلمبیا درباره ایران!

کلمبیا ایران را به آنچه «ارتباط با گروه‌های تروریستی بین‌المللی» خوانده شده متهم کرد و در اطلاعیه ای، از قطع روابط این کشور با ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۶۲
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کلمبیا

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه در اطلاعیه ای، از قطع روابط این کشور با ایران خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: از طرف دولت کلمبیا، اعلام می‌کند که از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران رسماً قطع کرده است.

این تصمیم حاکمیتی در راستای اصول و محورهایی اتخاذ شده است که سیاست خارجی دولت کلمبیا را در زمینه امنیت ملی و امنیت نیمکره‌ای و همچنین مبارزه با جرایم فراملی هدایت می‌کند؛ با توجه به روابط و پیوندهای ادعایی دولت ایران با گروه‌های تروریستی بین‌المللی و دیگر گروه‌های موسوم به نارکوتروریستی که امنیت کشور را تهدید می‌کنند.

کلمبیا همچنین موارد زیر را در اتخاذ این تصمیم مورد توجه قرار داده است:
• نقض‌های احراز‌شده حقوق بشر که از سوی دولت ایران در قلمرو خود صورت گرفته است؛

• حملات تأییدشده علیه کشورهایی که بخشی از مناقشه خاورمیانه نیستند؛

• مسدود کردن تنگه هرمز؛

• و ایجاد مانع از سوی مقامات ایرانی در برابر فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA/OIEA) برای راستی‌آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران.

وقایع مذکور موجب تضعیف اعتماد کلمبیا به دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.

در ادامه، این اقدام که خطاب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، تصریح می‌کند که موارد فوق به معنای قطع روابط کنسولی نیست؛ موضوعی که بر اساس ماده ۴۵ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳ پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، اداره پروتکل وزارت امور خارجه کلمبیا، مقامات ایرانی را از روند و تشریفات مربوط به اقدام بعدی مطلع خواهد کرد.

دفاع از حاکمیت ملی یکی از محورهای غیرقابل‌چشم‌پوشی سیاست خارجی کلمبیا است. در این چارچوب، دیپلماسی این کشور از مرزها حفاظت خواهد کرد، هرگونه مداخله خارجی را رد خواهد کرد و در برابر جامعه بین‌المللی، از شهروندان و منافع کلمبیا دفاع خواهد کرد.
منبع: عصرایران

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