غریب‌آبادی در واکنش به نقش پایگاه‌های اروپایی در عملیات آمریکا علیه ایران، مشارکت کشورهای میزبان را مسئولیت‌آور دانست و تأکید کرد این مشارکت بی‌پاسخ نمی‌ماند.

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی با اشاره به نقش اروپا در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، تأکید کرد کشورهایی که قلمرو خود را در اختیار آمریکا قرار داده‌اند، مسئولیت این اقدام را بر عهده دارند.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امشب (پنجشنبه) ۲ مهرماه به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره اقدامات تدارکاتی در پایگاه‌های اروپایی در راستای حمایت از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

غریب‌آبادی: این مشارکت بی‌پاسخ نمی‌ماند

وی در این خصوص در پیامی نوشت: اعتراف دبیرکل ناتو به انجام ۵۰۰۰ سورتی پرواز از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، نشان داد اروپا بخشی از زیرساخت تجاوز بوده است.

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معاون وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نو‌شت: دولت‌هایی که قلمرو خود را در اختیار آمریکا قرار دادند نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

غریب‌آبادی تصریح کرد: این مشارکت، بی‌پاسخ نمی‌ماند.

اعتراف ناتو به نقش پایگاه‌های اروپایی در حمله به ایران

مارک روته دبیرکل ناتو اخیرا با اشاره به نقش پایگاه‌های اروپایی در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران گفت از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) تاکنون حدود ۵ هزار پرواز از پایگاه‌های اروپا در حمایت از عملیات «خشم حماسی» علیه ایران انجام شده است.

روته با اشاره به نقش زیرساخت‌های نظامی اروپا در عملیات آمریکا گفت می‌توان استدلال کرد که اجرای این عملیات بدون استفاده از اروپا به‌عنوان سکوی نمایش و انتقال قدرت برای ایالات متحده، بسیار دشوار یا عملاً غیرممکن بود.

منبع: فارس