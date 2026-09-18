واکنش تند مکرون به حملات روسیه در اروپا
به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با اشاره به کشف یک پهپاد بمبگذاری شده در فرودگاه لایپزیگ آلمان در تابستان امسال، اظهار داشت: «هدف این حملات، ارعاب ما و تضعیف تلاشهای ما برای حمایت از اوکراینیها است. نتیجه کاملاً برعکس خواهد بود.»
او افزود: «ما نمیترسیم زیرا میدانیم که امنیت ما، امروز و فردا، در اوکراین در خطر است.»
رئیس جمهور فرانسه روز جمعه همچنین از برنامههایی برای ساخت خط لولهای برای انتقال گاز و نفت از عراق به بازار اروپا خبر داد.
مکرون در یک کنفرانس مطبوعاتی، همانطور که توسط خبرگزاری عراق (واع) گزارش شده است، اظهار داشت: «ما در حال تلاش برای ایجاد خط لولهای برای انتقال گاز و نفت از عراق به بازار اروپا، با هماهنگی عراق و اردن هستیم.»
وی افزود: «ما پروژههای ذخیرهسازی گاز در اروپا را تسریع خواهیم کرد تا بار قیمت انرژی را کاهش داده و جایگزینهایی ارائه دهیم.»
رئیس جمهور فرانسه گفت که در هفتههای آینده نشستی در گروه هفت برگزار خواهد شد تا «همکاری بین کشورهای عضو را تقویت کرده و در مواجهه با بحران انرژی فعلی ناشی از جنگ با ایران، به تأمین منابع کمک کند.»
ماکرون توضیح داد: «در هفتههای آینده، ما نشستی در گروه هفت برگزار خواهیم کرد که به مسائل انرژی اختصاص دارد، همانطور که چند ماه پیش انجام دادیم، هم برای تقویت همکاری و هم برای جلوگیری از تنشهای غیرضروری بین کشورهای این گروه و شرکای اصلی ما و هم برای بحث در مورد گزینههای احتمالی برداشت از ذخایر استراتژیک یا لغو محدودیتها.»
او توضیح داد که «درگیری در خاورمیانه بحران انرژی را تشدید میکند و رنج شهروندان را به دلیل افزایش قیمت بنزین و سوخت افزایش میدهد». وی خاطرنشان کرد که «بحران انرژی فقط یک مشکل فرانسوی نیست، بلکه بر همه کشورهای این قاره تأثیر میگذارد.»
مکرون هرگونه نقش فرانسه در درگیری جاری بین ایالات متحده و ایران را رد کرد و گفت: «ما هیچ نقشی در درگیری که منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد، نداریم، اما در حال تجربه پیامدهای آن هستیم.»
وی با بیان اینکه «ما در یک مأموریت بینالمللی برای اسکورت تانکرهای نفتی و تضمین عبور ایمن آنها از تنگه هرمز شرکت کردیم»، خواستار «یک راه حل دیپلماتیک که بازگشایی تنگه هرمز را تضمین کند» شد.