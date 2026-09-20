دور جدید خشکسالی در اروپا پس از تابستان کشنده + نقشه
قاره اروپا که تابستان امسال را با گرمای مرگبار سپری کرد نیمه اول پائیز را هم با خشکسالی شدید پشت سر خواهد گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۶۵| |
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به گزارش تابناک، قاره اروپا که تابستان امسال را با گرمای مرگبار سپری کرد نیمه اول پائیز را هم با خشکسالی شدید پشت سر خواهد گذاشت.
آنومالی بارش ۱۵ روز آینده نشان میدهد میانگین بارش در بخش وسیعی از این قاره به نسبت حالت طبیعی با کاهش شدید مواجه خواهد شد.
منبع: هواشناسی
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